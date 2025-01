Enem 2024: Inep divulga resultado das provas; site apresenta instabilidade

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na manhã desta segunda-feira, 13, os resultados das provas do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio), porém alguns candidatos reclamam que ainda não conseguem acessar o sistema para verificação. Os estudantes já podem conferir os seus desempenhos nas avaliações de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação.

pessoal, a nota do enem 2024 já saiu!! treineiros, as notas de vocês sairão lá pra março, então não atrapalhe quem quer ver sua nota. aproveitem enquanto o site tá de boa😉 — süshi𖦹⋆。 (@ratkwski) January 13, 2025

para quem acabou de acordar e ainda não tá entendendo: SAIU AS NOTAS DO ENEM 2024 — millenão🩺 (@anaquarianna) January 13, 2025

todo mundo vendo as notas do enem e no meu ainda nem aparceu a opção de 2024 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK vsfd — fanny (@itswsly) January 13, 2025

O gabarito oficial do exame, com as explicações e respostas de cada questão, foi disponibilizado ainda em novembro de 2024 na mesma plataforma. Os treineiros (estudantes de que ainda não terminaram o ensino médio, mas fizeram a prova apenas para testar seus conhecimentos) devem ter as notas divulgadas em até 60 dias.

Veja como acessar a nota do Enem 2024:

Para consultar o resultado, o estudante deve acessar Página do Participante do Enem dentro do site do Inep;

dentro do site do Inep; O login da conta deve ser feito com o número de CPF e a senha cadastrada no Gov.br;

Após o registro, o participante precisa selecionar o item “Resultados” no menu da página;

Depois disso, as notas estarão disponíveis para visualização, sendo divididas por área de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza), além do espelho da redação.

Como usar a nota do Enem?

Os participantes que desejam estudar em universidades públicas podem usar a nota do Enem para realizar a inscrição no SISU (Sistema de Seleção Unificada) de 17 a 21 de janeiro, conforme o calendário do programa.

Além disso, o resultado pode ser usado para ingressar nas universidades particulares por meio do ProUni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), mas os calendários desses dois programas ainda não foram divulgados pelo Inep.

Há também a opção dos estudantes brasileiros terem uma experiência no exterior, pois podem ingressar em ao menos 35 universidades de Portugal utilizando a nota do Enem.

Calendário do Sisu