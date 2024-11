Enem 2024: Inep divulga gabarito oficial; saiba como acessar

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2024 - 9:31 Para compartilhar:

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira, 14, os gabaritos e os Cadernos de Questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A divulgação prevista para 20 de novembro foi antecipada.

O material está disponível no portal do Inep, separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação.

De acordo com o Ministério da Educação, uma questão foi anulada na prova de ciências da natureza. Com isso, ela não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes. A seguir, é possível conferir o número da questão em cada um dos cadernos:

Verde: Questão 124;

Cinza: Questão 100;

Azul: Questão 129;

Amarelo: Questão 102.

A nota final do enem 2024 será divulgada em 13 de janeiro de 2025.