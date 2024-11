Enem 2024: estudantes realizam hoje segundo dia de prova com questões sobre matemática e ciências da natureza

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 6:00 Para compartilhar:

O segundo dia de prova do Enem 2024 será realizado neste domingo, 10, quando os alunos terão que responder perguntas de Ciências da Natureza e Matemática. Serão aplicadas 45 questões de cada área do conhecimento. Os portões abrem ao meio dia, se fecham às 13h e o exame é encerrado às 18h30, meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo.

A aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) durará cinco horas e pessoas que faltaram no primeiro dia de prova, em 3 de novembro, por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, podem comparecer no segundo domingo normalmente.

De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o participante que não fez o exame no primeiro dia deverá solicitar a reaplicação da prova apenas da data em que não esteve presente. O pedido deve ser feito entre 11 e 15 de novembro.

Conforme o instituto, o gabarito estará disponível no dia 20 de novembro e o resultado final do Enem será divulgado em 13 de janeiro de 2025.

Cálculo da nota do Enem

Para o cálculo da nota da prova, o MEC (Ministério da Educação) utiliza a TRI (Teoria de Resposta ao Item), uma metodologia de cálculo para pontuação das 180 questões que compõem o teste. A nota da Redação é estabelecida por outro método.

A TRI consiste em um conjunto de modelos matemáticos que tenta representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, o seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características das questões.

Os três parâmetros do modelo da TRI são:

Discriminação – Diferencia os participantes que dominam o que é avaliado pela questão dos que não dominam;

Dificuldade – Avalia a complexidade da questão, já que, quanto maior seu valor, mais difícil o item;

Acerto Casual – Considera a probabilidade de um participante acertar a questão sem dominar a habilidade exigida, algo mais conhecido como: “Chute”.

Para determinar os valores dos três parâmetros, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) realizou vários pré-testes a nível nacional.

Segundo a entidade, o processo permitiu estabelecer uma conexão entre as diversas edições do Enem, incluindo o de 2024, assim montando um banco de dados de itens específicos para cada uma das quatro áreas do conhecimento avaliadas na prova.

De acordo com o Inep, a TRI não leva em conta apenas o número de acertos, mas também a coerência das respostas ao conjunto de questões, ou seja, é esperado pelo instituto que participantes que acertaram questões difíceis também respondam corretamente às fáceis.

Em contrapartida, o método também demonstra que um inscrito com um número de acertos elevado terá pontuação alta, enquanto um participante com menos respostas corretas terá uma nota baixa.

Como usar a nota do Enem

A nota da prova pode ser utilizada por estudantes para disputar vagas no ensino superior por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos), Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e até em instituições portuguesas.

A prova é a porta de entrada para o ensino superior no Brasil e faculdades públicas e privadas a utilizam para selecionar alunos.

Sisu

O Sisu é um dos mecanismos utilizados para o processo seletivo de universidades públicas e federais. Para participar, o estudante deve prestar o Enem e obter uma nota maior que zero na redação. Treineiros não têm a possibilidade de se inscrever.

No Sisu, o estudante pode se candidatar a até duas opções de curso e tem a possibilidade de conseguir uma vaga por chamada regular ou entrar em uma lista de espera a depender da nota obtida no Enem.

Prouni

O Prouni dá a estudantes que prestaram o Enem a possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos integral ou parcial em instituições privadas de ensino superior. O candidato que deseja se inscrever no programa precisa obter no mínimo 450 pontos de média das notas das cinco provas do exame e não zerar a redação.

A classificação do candidato é feita com base nas duas últimas edições da prova, ou seja, quem participou do Enem 2023 e 2024 pode se inscrever no Prouni 2025. O sistema adota a nota mais alta obtida pelo estudante.

Para conseguir uma bolsa integral, o candidato precisa comprovar a renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Quem deseja conseguir uma bolsa parcial também precisa comprovar uma renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Fies

Para obter o financiamento de curso superior em universidades privadas, o estudante precisa comprovar uma renda mensal familiar bruta de até três salários mínimos e obter no mínimo 450 pontos de média das cinco provas do Enem, além de não zerar a redação. O candidato pode apresentar resultados de edições anteriores do exame, até 2010, e o sistema adota a nota mais alta.

A escala do financiamento varia de acordo com a renda familiar do estudante que se candidatou ao Fies.

Instituições Portuguesas

O Inep possui convênios com universidades portuguesas que garantem a possibilidade de um estudante conseguir uma vaga no exterior. Os acordos não envolvem transferência de recursos ou financiamento estudantil pelo governo brasileiro.

O programa é chamado de Enem Portugal e foi criado em 2014, quando instituições do país europeu já usavam o exame em processos seletivos, para facilitar o acesso a universidades portuguesas. A Universidade de Coimbra foi a primeira a assinar o convênio.

As instituições que possuem convênio podem ser conferidas neste link.

*Com informações da Agência Brasil