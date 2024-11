Enem 2024: confira correção extraoficial do segundo dia de prova

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 21:24 Para compartilhar:

O segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi aplicado neste domingo, 10, em que os candidatos tiveram de responder 45 questões de matemática e ciências na natureza. O gabarito oficial das provas devem ser divulgados no próximo dia 20 pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

No entanto, o jornal ‘O Globo’, em parceria com professores da Plataforma AZ de Aprendizagem, divulgou gabaritos extraoficiais. Confira abaixo:

Prova cinza

91 – B

92 – B

93 – C

94 – E

95 – D

96 – B

97 – B

98 – A

99 – E

100 –

101 – C

102 – C

103 – A

104 – E

105 – D

106 – D

107 – B

108 – C

109 – A

110 – E

111 – D

112 – A

113 – A

114 – C

115 – A

116 – A

117 – E

118 – D

119 – D

120 – D

121 – E

122 – B

123 – B

124 – E

125 – C

126 – B

127 – C

128 – E

129 – E

130 – D

131 – C

132 – A

133 – A

134 – C

135 – D

136 – D

137 – B

138 – C

139 – E

140 – C

141- E

142 – A

143 – C

144 – A

145 – D

146 – A

147 – B

148 – B

149 – E

150 – C

151 – B

152 – E

153 – D

154 – A

155 – D

156 – C

157 – C

158 – D

159 – C

160 – C

161 – A

162 – B

163 – B

164 – B

165 – C

166 – E

167 – C

168 – E

169 – B

170 – C

171 – E

172 – A

173 – D

174 – A

175 – B

176 – B

177 – A

178 – D

179 – D

180 – D

Prova azul

91 – B

92 – C

93 – E

94 – A

95 – A

96 – C

97 – D

98 – E

99 – D

100 – C

101 – A

102 – A

103 – E

104 – D

105 – D

106 – D

107 – E

108 – B

109 – B

110 – D

111 – D

112 – B

113 – E

114 – C

115 – C

116 – A

117 – E

118 – D

119 – B

120 – B

121 – A

122 – A

123 – A

124 – C

125 – C

126 – A

127 – E

128 – E

129 –

130 – C

131 – B

132 – B

133 – C

134 – E

135 – D

136 – A

137 – B

138 – B

139 – A

140 – B

141 – B

142 – A

143 – D

144 – D

145 – D

146 – B

147 – B

148 – C

149 – E

150 – C

151 – E

152 – A

153 – D

154 – C

155 – E

156 – B

157 – C

158 – C

159 – C

160 – D

161 – B

162 – A

163 – D

164 – C

165 – B

166 – E

167 – D

168 – A

169 – E

170 – C

171 – A

172 – D

173 – A

174 – C

175 – D

176 – B

177 – C

178 – E

179 – C

180 – E

Prova verde

91 – D

92 – D

93 – B

94 – D

95 – D

96 – E

97 – B

98 – B

99 – A

100 – A

101 – E

102 – D

103 – E

104 – C

105 – B

106 – C

107 – E

108 – E

109 – D

110 – C

111 – A

112 – A

113 – C

114 – D

115 – B

116 – B

117 – C

118 – E

119 – D

120 – B

121 – B

122 – A

123 – E

124 –

125 – C

126 – C

127 – A

128 – E

129 – A

130 – A

131 – C

132 – C

133 – A

134 – E

135 – D

136 – C

137 – E

138 – B

139 – C

140 – E

141 – A

142 – D

143 – B

144 – B

145 – C

146 – E

147 – A

148 – D

149 – D

150 – D

151 – A

152 – B

153 – B

154 – A

155 – B

156 – B

157 – C

158 – C

159 – D

160 – C

161 – C

162 – E

163 – C

164 – E

165 – D

166 – B

167 – A

168 – C

169 – A

170 – D

171 – E

172 – C

173 – A

174 – B

175 – E

176 – D

177 – A

178 – D

179 – C

180 – B

Prova amarela

91 – C

92 – A

93 – E

94 – D

95 – A

96 – A

97 – C

98 – C

99 – A

100 – E

101 – E

102 –

103 – C

104 – B

105 – B

106 – A

107 – E

108 – D

109 – B

110 – B

111 – C

112 – A

113 – A

114 – C

115 – D

116 – E

117 – D

118 – C

119 – B

120 – C

121 – E

122 – E

123 – C

124 – A

125 – A

126 – E

127 – D

128 – D

129 – D

130 – E

131 – B

132 – B

133 – D

134 – D

135 – B

136 – C

137 – E

138 – C

139 – E

140 – B

141 – E

142 – D

143 – A

144 – D

145 – C

146 – A

147 – A

148 – D

149 – E

150 – C

151 – D

152- B

153 – B

154 – C

155 – E

156 – B

157 – D

158 – C

159 – C

160 – C

161 – A

162 – C

163 – A

164 – B

165 – B

166 – A

167 – B

168 – B

169 – A

170 – D

171 – D

172 – D

173 – C

174 – E

175 – A

176 – D

177 – B

178 – B

179 – C

180 – E

O Enem aplica quatro versões da prova na tentativa de prevenir possíveis fraudes, com questões idênticas com ordens diferentes.