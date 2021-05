Enem 2020: Inep divulgará nesta sexta ‘espelho’ da redação e notas de treineiros

Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terão acesso nesta sexta-feira, 28, a partir das 18h, a uma versão digitalizada da redação entregue no dia da prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além do espelho do texto, estudantes que fizeram o Enem para praticar, os “treineiros”, também vão poder acessar suas notas. Tudo isso vai estar disponível na Página do Participante; acesse aqui .

O processo de correção das redações do Enem segue parâmetros estabelecidos pelo Inep. Quem corrige a prova são profissionais selecionados com formação em Letras e Linguística, e com exigência mínima de mestrado para as funções de supervisores e subcoordenadores. Os textos podem passar por até quatro correções para o cálculo da média final.

A prova do Enem 2020 com a melhor média geral foi a redação, 588,74. Ao todo, 28 participantes obtiveram nota máxima 1000 e 87.567 zeraram.

Dentre os que zeraram a redação, o maior porcentual, 1,12%, deixou a página em branco, seguido de fuga ao tema, 0,93%, e cópia do texto motivador, 0,46%, em um total de 2.723.583 redações corrigidas.

Entenda como funciona a correção

Na página do participante, o candidato poderá verificar a nota final que vai de 0 a 1.000, além da pontuação em cada uma das cinco competências avaliadas. São elas:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

O Enem é a porta de entrada para milhares de estudantes nas instituições de ensino superior públicas e privadas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e até de convênios com instituições portuguesas. Os participantes do Enem também podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Também nesta sexta, 28, às 23h59, termina o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 e o período para justificar a ausência no exame de 2020. O Inep ainda não divulgou a data nem o edital do Enem 2021.

