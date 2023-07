Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 13:31 Compartilhe

A Enel registrou lucro líquido de 2,51 bilhões de euros no primeiro semestre, uma alta de 48,5% ante o ganho de 1,69 bilhão apurado em igual período do ano passado, conforme balanço corporativo divulgado nesta quarta-feira. Já a receita caiu 28,24% no mesmo período, de 65,630 bilhões de euros a 47,095 bilhões. A Enel relata ainda uma tendência de custos financeiros relacionados a dinâmicas de dívida e ambiente de juros elevados.

