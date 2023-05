Enel tem alta no lucro líquido para 1,51 bilhão de euros, mas apresenta queda de 23% na receita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 15:58 Compartilhe

A Enel registrou lucro líquido de 1,51 bilhão de euros no primeiro trimestre, uma alta de 2% ante o ganho de 1,48 bilhão apurado em igual período do ano passado, conforme balanço corporativo divulgado nesta quarta-feira, 3. A empresa reforçou ainda o guidance para 2023, no qual prevê um lucro líquido entre 6,1 e 6,3 bilhões de euros.

Já a receita caiu 23% no ano, de 34,136 bilhões de euros a 26,414 bilhões, em meio à normalização dos preços da energia.

Na Europa, a empresa destaca impacto de 3,2 bilhões de euros das medidas dos governos que ainda está para ser recuperado, e que incluem os tetos de preços de energia em países como Itália e Espanha.

