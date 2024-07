Enel tem alta no lucro líquido a 4,14 bilhões de euros no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 14:41 Para compartilhar:

A Enel informou nesta quinta-feira, 25, que registrou lucro líquido de 4,14 bilhões de euros no primeiro semestre, um crescimento de 65% na comparação com igual período do ano passado. A receita operacional ordinária foi de 3,96 bilhões de euros, com alta de 21% no mesmo intervalo.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ordinário da companhia teve alta de 9% na comparação anual, a 11,68 bilhões de euros no primeiro semestre. Já a receita recuou a 38,73 bilhões de euros, de 47,10 bilhões no período anterior, em quadro de baixa nos preços e na quantidade de eletricidade vendida.

A empresa de energia sediada em Roma ainda disse que espera atingir a margem superior de seu guidance neste ano e que potencialmente elevará seu dividendo, após o resultado semestral mais forte puxado por operações em energia renovável. *Com informações da Dow Jones Newswires.