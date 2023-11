Enel SP: eletricidade foi restabelecida para 83% dos clientes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/11/2023 - 18:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 6 NOV (ANSA) – A Enel Distribuição São Paulo informou em nota ter “restabelecido a eletricidade para 83% dos clientes que sofreram impactos no fornecimento após a tempestade de ventos da última sexta-feira. Até esta segunda-feira (6), 1,7 millhões de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2,1 milhões afetados na sexta-feira”.

“A tempestade de ventos que atingiu a área de concessão no último dia 3 de novembro foi a mais forte dos últimos anos e causou graves danos na rede de distribuição. Os técnicos da empresa continuam trabalhando 24 horas para acelerar os serviços e normalizar o fornecimento para todos os usuários até amanhã [7 de novembro], como anunciado em uma reunião com o prefeito de São Paulo”, prossegue o comunicado.

“Por causa da complexidade dos trabalhos de reconstrução da rede afetada pela queda de árvores e galhos de grandes dimensões, a retomada ocorre gradualmente. Colaborando com o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura e outras autoridades, a empresa deu prioridade aos casos mais críticos, como os serviços essenciais”, continua o texto.

“Enel São Paulo continuará com a mobilização total dos profissionais e o reforço em mais frentes, como os call centers e as operações em campo”.

No estado de São Paulo, as fortes chuvas de sexta-feira provocaram as mortes de sete pessoas, com milhares de árvores caídas e diversos danos após granizo e rajadas de vento de mais de 100 quilômetros por hora.

Segundo as declarações do prefeito da capital, Ricardo Nunes, o vento que atingiu a cidade tinha a força de um tornado e o fenômeno pegou a todos de surpresa.

O blecaute dos últimos dias ensejou uma série de polêmicas locais, com a oposição ao ataque.

Nesta tarde, está previsto um encontro no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo estadual, entre os distribuidores, os prefeitos das cidades afetadas e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). (ANSA).

