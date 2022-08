Enel reduz valor de subsidiária russa que aguarda aval para venda

reuters 19/08/2022 - 15:39 Compartilhe

(Reuters) – A Enel reduziu o valor de sua principal subsidiária russa em 527 milhões de euros, enquanto aguarda a aprovação da venda da Enel Rússia por Moscou, disse o grupo em seu balanço financeiro semestral.

A Enel anunciou em junho um acordo com a russa Lukoil e o fundo de investimento Gazprombank-Frezia para vender sua participação de 56,43% na Enel Rússia por cerca de 137 milhões de euros, que serão pagos no fechamento do negócio.

Após o acerto, a participação foi classificada como “mantida para venda” na demonstração financeira do semestre encerrado em junho. O valor dos ativos líquidos da unidade foi ajustado para refletir o preço de venda esperado.

Quando a venda for concluída, “uma cobrança adicional de cerca de 1 bilhão de euros (a partir de 30 de junho de 2022) será reconhecida”, disse a Enel em seu relatório financeiro intermediário, acrescentando que isso se deve principalmente à liberação de reservas cambiais.

(Por Francesca Landini)