Enel reafirma investimento de R$ 4,8 bi para melhorar operação no Ceará

A Enel detalhou nesta sexta-feira, 12, no Ceará, o seu plano de investimentos de R$ 4,8 bilhões no estado entre 2024 e 2026, com foco na melhoria da qualidade do fornecimento de energia à população. O valor representa um aumento de cerca de 45% em relação à média anual de investimentos realizados pela empresa nos últimos seis anos.

Entre as prioridades, apresentadas ao governador do Ceará, Elmano de Freitas, pelo presidente da Enel Brasil, Antonio Scala, e o presidente da Enel Distribuição Ceará, José Nunes Almeida, está o reforço de equipes próprias de campo da distribuidora, que será triplicada. Serão contratados 1.800 novos profissionais até 2026, diz a empresa. Apenas este ano, a companhia informou que já realizou a contratação de cerca de 340 eletricistas.

No encontro com o governador, foram apresentados ainda dois programas da Enel Ceará voltados para formação de novos eletricistas. A primeira iniciativa prevê a formação de 150 jovens por meio do programa Jovem Aprendiz. A segunda é um programa de formação intensiva para atender à necessidade imediata da companhia por novos profissionais.