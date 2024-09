Enel fecha acordo no Brasil para monitorar desastres climáticos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2024 - 17:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 SET (ANSA) – No Palácio Tangará, em São Paulo, capital econômica e financeira do Brasil, o CEO da Enel, Flavio Cattaneo, apresentou para as autoridades locais um plano para combater os impactos de eventos climáticos extremos nas redes elétricas e assinou um acordo de colaboração com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

“As mudanças climáticas são uma ameaça que devemos superar reunindo cientistas, grandes empresas e instituições. É por isso que anunciamos hoje uma importante colaboração no Brasil com o Cemaden”, declarou Cattaneo.

“Juntos, fortaleceremos a previsibilidade dos eventos climáticos e seus efeitos em infraestruturas críticas, como redes de distribuição. A Enel, em todo o mundo, atua em um setor que vivencia direta e intensamente as mudanças climáticas e estamos cientes da nossa imensa responsabilidade”, acrescentou.

O evento teve as participações dos ministros de Minas e Energia e de Ciência, Tecnologia e Inovação, Alexandre Silveira e Luciana Barbosa de Oliveira Santos, respectivamente, e do ministro italiano do Meio Ambiente e Segurança Energética, Gilberto Pichetto Fratin.

“No Brasil gera e distribui energia que mantém e alimenta o crescimento e o desenvolvimento do país. Atendemos milhões de pessoas nos estados de São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro e temos um compromisso com este país, que se baseia no forte vínculo entre Brasil e Itália”, concluiu. (ANSA).