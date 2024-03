Enel diz que restabeleceu luz em bairros do centro de São Paulo; algumas ruas seguem sem energia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/03/2024 - 15:54 Para compartilhar:

A Enel São Paulo afirmou que restabeleceu a luz nos bairros da região de São Paulo, que estavam no escuro desde segunda-feira, 18. Porém algumas ruas da mesma localidade seguem sem energia.

Em uma delas, a Rua Paim, na Bela Vista, moradores e comerciantes relataram que estão sem energia há cerca de 28 horas, segundo o “O Globo”. A Enel atuou no local para tentar resolver o problema e disponibilizou geradores.

O mais novo apagão ocorreu em bairros como a Santa Cecília, Vila Buarque, Higienópolis, Bela Vista e Consolação. Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a Enel lamentou os transtornos causados aos clientes dessas regiões e afirmou que houve ocorrências envolvendo a rede de distribuição subterrânea da companhia.

“A distribuidora esclarece que os problemas iniciaram a partir de danos provocados em distintos circuitos subterrâneos, cuja reparação é complexa e demorada, dada as dificuldades e especificidades desse tipo de rede (galerias subterrâneas). As redes que foram impactadas localizam-se nas regiões de Higienópolis, Santa Cecília e 25 de Março”, completou.

A Enel afirmou que restabeleceu a energia na região da Rua 25 de Março. Já na Santa Cecília, 40% dos clientes afetados tiveram o serviço normalizado na noite de quinta-feira, 21. Na região de Higienópolis o fornecimento de energia foi normalizado, e a Rua Paim teve a energia restabelecida por meio de geradores.

Prefeito culpa governo federal

O prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), reafirmou na quinta-feira, 21, que vai entrar com uma nova representação contra a Enel, e também culpou o governo federal pelos problemas enfrentados com a concessionária de energia.

Por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), ele disse que a representação será feita por meio da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e do TCU (Tribunal de Contas da União). “A administração municipal já havia ingressado recentemente com duas ações judiciais contra a empresa nesses dois órgãos”, completou.

Além disso, Nunes destacou que cabe ao governo federal a concessão, regulação e fiscalização da empresa com a qual assinou contrato em dezembro de 2018, durante a gestão de Michel Temer (MDB), por meio da Aneel.

“A Prefeitura, em nome da população, continuará de forma enfática cobrando dos órgãos responsáveis para que a empresa seja punida em defesa da população da nossa cidade”, acrescentou.

