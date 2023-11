Enel diz que distribuição foi normalizada a 93% dos consumidores afetados pelas chuvas de ontem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 17:39 Para compartilhar:

A Enel já restabeleceu o serviço de distribuição de energia para mais de 93% dos 290 mil consumidores afetados pelas fortes chuvas da tarde da quarta-feira, 15, em sua área de concessão em São Paulo. Em nota, a empresa informou que reforçou suas equipes de campo e, neste momento, conta com 900 equipes mobilizadas para atender as ocorrências.

A previsão da companhia é regularizar totalmente o serviço ainda nesta quinta-feira, 16.

Mais cedo, durante Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o diretor-presidente da companhia no Brasil informou que a empresa já está se mobilizando para lidar com eventos climáticos que podem afetar a rede elétrica no fim de semana.

