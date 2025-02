Enel: chuvas afetam fornecimento de energia para 1,8% dos clientes em São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo afirmou, nesta quinta-feira, dia 6, que as chuvas e descargas atmosféricas que atingiram a área de concessão no início da noite afetam o fornecimento de energia para cerca de 1,8% dos clientes de sua área de concessão. As regiões Oeste e Sul foram as mais impactadas.

A companhia informou ainda que acionou antecipadamente o seu plano de emergência e que reforçou as equipes em campo. “Técnicos da distribuidora seguirão trabalhando durante a noite e a madrugada para restabelecer o serviço”, garantiu a Enel em comunicado à imprensa.