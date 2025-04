Enel Brasil qualifica ex-militares para novos trabalhos

RIO DE JANEIRO, 1 ABR (ANSA) – A empresa Enel Brasil assinou nesta terça-feira (1º) um acordo de cooperação com o Ministério da Defesa para a qualificação gratuita de profissionais e o acesso ao mercado de trabalho para jovens que prestam o serviço militar, à margem da feira Laad Security and Defense, no Rio de Janeiro.

A iniciativa prevê cursos de capacitação em eletricista de média e alta tensão nas escolas técnicas parceiras da Enel nos estados do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo pelo período de quatro anos e é voltada a integrantes do Projeto Soldado Cidadão (PSC), que treina jovens de olho no mercado de trabalho após a conclusão do serviço militar, quando muitos ficam sem renda e enfrentam dificuldades para encontrar uma nova ocupação.

“É um momento importante porque é um comprovante de como a Enel acredita no Brasil, que é um país estratégico”, afirmou Francesco Moliterni, diretor presidente da Enel Rio, durante a assinatura do acordo.

“A Enel está entusiasmada com a oportunidade de unir forças para oferecer uma qualificação neste momento tão importante para o jovem, que é a entrada no mercado de trabalho”, reforçou Alain Rosolino, diretor de pessoas e organização da Enel Brasil.

O projeto deve formar mais de 120 profissionais por ano a partir dos próximos meses, uma mão de obra que, na visão da empresa, vai fazer a diferença tanto na prestação de serviços para a sociedade quanto para o crescimento individual desses novos eletricistas.

A cerimônia também contou com as presenças de Oswaldo Gomes dos Reis Júnior, secretário-adjunto de Pessoal, Saúde, Desporto e Projetos Sociais do Ministério da Defesa; do general de divisão João Alberto Redondo Santana, diretor de Projetos Sociais da pasta; e do coronel Osmar Malveira de Sousa Júnior, coordenador-geral do Projeto Soldado Cidadão.

Já Reis Júnior destacou que o projeto vai beneficiar sobretudo jovens militares de áreas de vulnerabilidade social.

“O grande segredo é fazer um programa com foco e eficiência. E o que eu vejo aqui nessa parceria com a Enel é exatamente isso”, acrescentou o secretário-adjunto, destacando a “afinidade” histórica entre Brasil e Itália.

A expectativa é de que o acordo com o Ministério da Defesa ainda possa ser o embrião para novas parcerias, incluindo um possível aditivo para formar quase 500 eletricistas mulheres, tendo em vista o programa de alistamento voluntário feminino promovido pelo ministro José Mucio. (ANSA).