Enel anuncia investimento de R$ 6,2 bi até 2026 e Plano Verão a governador de SP

19/07/2024 - 18:07

Após uma série de apagões em São Paulo, o CEO global da Enel, Flavio Cattaneo, e o CEO da Enel Brasil, Antonio Scala, em uma estratégia de aproximação com as autoridades brasileiras, se reuniram nesta sexta, 19, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Segundo a companhia, o objetivo foi apresentar o plano de investimento e o reforço das ações para enfrentar as contingências no verão na área de concessão do Estado.

O investimento será de cerca de R$ 6,2 bilhões até 2026, um aumento de 43% em relação à média anual dos últimos seis anos, para intensificar manutenções preventivas e modernizar a rede elétrica, informou a Enel.

A empresa tem feito anúncios regionais dos seus investimentos no Brasil nos próximos três anos. Na quarta-feira, 17, anunciou R$ 3,5 bilhões para melhorar a eficiência nas suas concessões no Rio de Janeiro, e no último dia 12 foi a vez do Ceará, onde serão investidos R$ 4,8 bilhões.

A Enel informou ao governador que vai dobrar o número de eletricistas próprios em campo, com a contratação de cerca de 1.200 profissionais até março do próximo ano. De acordo com a companhia, em maio e junho deste ano, a Enel SP reduziu em mais de 30% o tempo médio de atendimento aos clientes em relação à média mensal de 2023.