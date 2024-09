Enel anuncia contratações e investimentos na rede no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2024 - 15:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 SET (ANSA) – A Enel Brasil vai contratar cerca de 5 mil colaboradores para trabalhar em campo e reforçar sua presença nos três estados onde tem concessões: São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

A empresa também está intensificando a manutenção preventiva em caso de eventos climáticos extremos, quase um ano depois do apagão que deixou milhões de paulistanos sem energia em função de temporais.

Em São Paulo, por exemplo, serão realizadas 600 mil podas de árvores, o dobro do ano passado. “Para casos emergenciais, fizemos uma revisão completa de protocolos. Aumentamos nossas parcerias com serviços de previsão do tempo e simplificamos os processos de comunicação com os clientes e a capacidade de atendimento de nossa central. Aumentamos significativamente as equipes em campo, que podem aumentar mais de 400%, dependendo das condições meteorológicas”, detalhou o country manager da Enel no Brasil, Antonio Scala, em evento na base operacional da empresa em Guarapiranga, Zona Sul de São Paulo.

Outros equipamentos de automação também estão sendo instalados para uma resposta mais rápida em caso de apagão, e o gerenciamento elétrico remoto está sendo aumentado com 1,5 mil novos dispositivos, dos quais 650 em São Paulo.

A Enel atingiu a marca de 1 milhão de medidores inteligentes instalados no estado, o maior parque de medição remota do Brasil. Esses equipamentos, monitorados pela central de operações, comunicam automaticamente quando existe uma interrupção no fornecimento de energia na casa do cliente e permitem uma gestão mais eficiente do consumo. Mais de 530 eletricistas foram treinados para instalar esses aparelhos.

(ANSA).