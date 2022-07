Enel anuncia acordo para vender operação de transmissão no Chile

ROMA, 28 JUL (ANSA) – A empresa italiana de energia Enel anunciou nesta quinta-feira (28) um acordo para a venda de sua operação de transmissão no Chile por US$ 1,345 bilhão.







O acordo prevê a cessão de sua participação de 99,09% na Enel Transmisión Chile para a Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), do grupo Saesa.

“A operação está em linha com o atual plano estratégico do Grupo Enel, já que contribui para o objetivo de melhorar constantemente o perfil de risco-rendimento do grupo, focando nas atividades principais”, diz uma nota da companhia italiana.

A transação ainda está sujeita à aprovação das autoridades antitruste do Chile. A Enel Transmisión opera 683 quilômetros em linhas de transmissão na região metropolitana da capital Santiago. (ANSA).