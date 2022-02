Enel amplia lucro e receita em 2021, mas avanço da dívida pesa nas ações em Milão

A Enel informou, na noite de quinta-feira, 3, que ampliou a receita e o lucro no ano passado, mas também registrou aumento das dívidas. Segundo resultados preliminares, a companhia teve lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 17,6 bilhões de euros (US$ 20,1 bilhões) em 2021, um avanço de 4,1% em relação a 2020.

Ajustado por fatores pontuais, como reorganização corporativa e custos relacionados à pandemia, o Ebitda comum ficou em 19,2 bilhões de euros, incluindo um ganho obtido com a venda de uma participação na Open Fiber, disse a Enel.

A receita da empresa somou 88,3 bilhões de euros no ano – um salto de 34% -, graças a uma receita maior em divisões como infraestrutura e redes, energia verde, geração e comércio térmico e fornecedor de soluções Enel X.

A Enel reportou uma dívida líquida de 52 bilhões de euros no final do ano, subindo de 45,4 bilhões de euros no ano anterior, como resultado de investimentos, pagamentos de dividendos e aquisição de outras participações na subsidiária Enel Americas, informou a empresa.

Com isso, às 7h42 (horário de Brasília), a ação da Enel caía 1,67% na Bolsa de Milão, após a divulgação dos números. Fonte: Dow Jones Newswires.

Saiba mais