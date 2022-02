Endrick volta à capa de jornal espanhol e revela ‘carinho’ pelo Real Madrid

O jovem Endrick é o jogador do futebol brasileiro mais falado na Espanha. Na edição desta terça-feira, o jornal Marca, da capital espanhola, voltará a estampar o atacante do Palmeiras em sua capa. Novamente o jogador é associado ao Real Madrid, que tem Endrick como prioridade para contratação no futuro.

Como Endrick tem apenas 15 anos, o jogador sequer possui contrato profissional com o Palmeiras. Em julho, quando completará 16, assinará vínculo com o time alviverde, como garante seu estafe e entende ser o ideal. A Europa somente poderá ser destino do atleta quando complete 18 anos, em 2024. Até lá, o clube palestrino sabe que deverá aproveitar o talento do atacante ao máximo para conseguir talvez a maior venda da história do Palmeiras.

“Tenho muito carinho pelo Real Madrid”, declarou Endrick em mensagem que é escolhida como manchete da capa do principal periódico da capital da Espanha. Sabe-se que não é apenas o time merengue que está de olho em Endrick. Clubes ingleses, italianos, além de Barcelona e Bayern de Munique já acompanharam o craque de perto durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual o Palmeiras se sagrou campeão, e Endrick foi eleito craque e autor do gol mais bonito.

Além de falar sobre o Real Madrid, Endrick também revelou ter boa relação com Vinícius Júnior e ter ficado feliz com a camiseta que ganhou de presente do atacante merengue. O jovem disse que seu futebol se assemelha ao de outro craque: Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. “Me identifico com Mbappé, tenho suas características”, indicou Endrick.

Depois da conquista da Copinha, Endrick aumentará seu contato com o elenco profissional do Palmeiras, pelo qual poderá jogar somente em julho. Ele não será inscrito no Mundial de Clubes, fato que gerou reação negativa em parte de seu estafe. Wagner Ribeiro, que assessora a família do jogador, diz que o técnico português Abel Ferreira foi “demagogo” ao negar a ida de Endrick a Abu Dabi e sugerir que ele passasse férias na Disney.

No Palmeiras, no entanto, entende-se que não se pode queimar etapas. João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base, e integrantes da comissão técnica planejam, degrau a degrau, a evolução de Endrick no clube. O próprio jogador disse considerar a estratégia “supercerta”.

