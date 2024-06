Endrick vai ter espaço com Mbappé? Veja elenco do Real Madrid para próxima temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 10:06 Para compartilhar:

A novela finalmente se encerrou e o francês Kylian Mbappé foi anunciado como o novo reforço do Real Madrid. O atacante, que há anos era especulado no ataque do clube espanhol, chega em um contrato de cinco temporadas. Mas, se a notícia é excelente para os torcedores de Madri, a chegada do francês deve dificultar o caminho do brasileiro Endrick no time titular.

O atacante fez seu último jogo pelo Palmeiras na semana passada e, prestes a completar 18 anos, estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti para a próxima temporada.

A grande dúvida é se Endrick será utilizado por Ancelotti em seu primeiro ano na Europa. A titularidade de Kylian Mbappé é óbvia e, com Vinícius Júnior e Rodrygo em grande fase no setor de ataque, é pouco provável que Endrick comece jogando.

Caso o Real Madrid entenda que o atacante brasileiro ainda não está pronto para atuar pelo time principal, Endrick pode seguir o caminho de Vini Jr. e atuar pelo Real Madrid Castilla, o time B do clube merengue, em suas primeiras partidas. Um empréstimo para um clube menor, como o que foi feito com o atacante brasileiro Reinier, também é uma possibilidade.

Caso seja mantido no elenco principal, Endrick deve ser um dos substitutos de Mbappé. Na última temporada, o papel de reserva do ataque era de Joselu, jogador que atua na mesma posição de Endrick e que fez os gols que classificaram o time espanhol para a final da Liga dos Campeões. O atacante espanhol estava emprestado ao Real Madrid e o clube merengue pretende exercer a opção de compra e tirá-lo definitivamente do Espanyol. Com isso, o brasileiro deve ter em Joselu o seu principal rival na próxima temporada.

“Estar ao lado de grandes jogadores e disputar posição com eles só vai me fazer melhorar, chegar a um nível mais alto e conquistar mais títulos, porque os títulos do clube são as metas mais importantes”, afirmou Endrick em entrevista ao jornal espanhol As.

Confira o elenco do Real Madrid para a próxima temporada:

Goleiros: Thibaut Courtois e Andriy Lunin;

Zagueiros: Éder Militão, David Alaba, Antonio Rüdiger e Nacho Fernández;

Laterais: Ferland Mendy, Fran García, Daniel Carvajal e Lucas Vázquez;

Meio-campistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Arda Güler e Nico Paz;

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Kylian Mbappé, Endrick e Joselu.