Endrick tem nome publicado no BID e já pode ser inscrito pelo Palmeiras Jovem atacante de 16 anos assinou contrato profissional com o Verdão na última semana e agora está liberado para atuar nos torneios que o clube quiser inscrevê-lo no time principal







Nesta quinta-feira, Endrick deu mais um passo para estrear no profissional do Palmeiras. Isso porque, após assinar contrato profissional, seu nome foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no início desta tarde e ele já está liberado para ser inscrito pelo clube tanto na Libertadores quanto no Brasileirão.

Depois de uma semana da assinatura de seu vínculo profissional com o Verdão, o jovem de 16 anos viu seu nome aparecer na plataforma que dá condição de jogo aos atletas para os torneios disputados pelo time principal. Vale lembrar que com 15 anos ele ainda não podia participar dos campeonatos profissionais no Brasil.

Assim, caso a comissão técnica e a diretoria de futebol do Alviverde tenham interesse, Endrick poderá fazer parte das listas da Libertadores (inscrição termina neste sábado) e do Brasileirão (inscrição termina no dia 28 de agosto), pois reúne os requisitos necessários: ter 16 anos ou mais, e ter seu nome no BID.

No momento, porém, nem mesmo se Abel Ferreira quisesse utilizar o jogador ele poderia, já que Endrick está lesionado e ainda deve levar algumas semanas para estar à disposição. Ao que tudo indica, porém, o jovem vai precisar esperar um pouco para ter chances no time principal. A ideia é promover o garoto somente em 2023.

Endrick chama atenção pelo seu futebol desde cedo. O atacante iniciou sua trajetória no Verdão em 2017, pelo sub-11, sendo campeão estadual em seu primeiro ano pelo clube. Em 2022, brilhou na primeiro título do Palmeiras na Copinha. E com a conquista da Copa do Brasil sub-17 deste ano, inclusive, entrou para a história do clube ao lado do zagueiro Gabriel Vareta e do meia Luis Guiherme.

Os três foram os primeiros atletas do Palestra a terem faturado títulos oficiais por todas as categorias do futebol de base (Paulista sub-11, Paulista sub-13, dois Paulista sub-15, Copa do Brasil sub-17, Paulista sub-20 e Copinha).

Desde 2021, Endrick já disputou partidas oficiais pelo sub-15, sub-17 e sub-20, demonstrando uma capacidade destacável para atuar em categorias acima de sua idade. Do ano passado para cá, o atleta entrou em campo 53 vezes e marcou 36 gols pela base do Verdão.

O brilho de Endrick não fica restrito apenas às atuações pelo Palmeiras. Em abril deste ano, o atacante vestiu pela primeira vez a camisa da Seleção Brasileira de base e participou com estilo na conquista do Torneio Montaigu, na França. Eleito o melhor jogador da competição sub-17, foi também o artilheiro, com cinco gols.

