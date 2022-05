Endrick se destaca, e Palmeiras avança à semifinal da Copa do Brasil Sub-17 Verdão venceu o Atlético-MG por 3 a 1, na Arena Barueri, e se classificou para a próxima fase do torneio

Na noite desta terça-feira (24), o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e avançou à semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Após golear o adversário mineiro por 5 a 0 no jogo de ida, Endrick, Thalys e Estevão deram a classificação ao Verdão, em novo duelo na Arena Barueri.





GALERIA

> Confira valores das multas de 26 joias do futebol brasileiro

TABELA

> Clique e confira a tabela completa e simulador da Libertadores!

As Crias da Academia dominaram a partida do início ao fim e carimbaram o passaporte alviverde para a próxima fase do torneio, onde irão enfrentar o Sport.

Endrick, mais uma vez, foi um dos nomes da equipe palmeirense. Vale lembrar que a joia fechou o seu primeiro acordo com o time profissional do Verdão, o qual só poderá ser assinado de fato em junho, quando o atleta completa 16 anos.

Todos os duelos da Copa do Brasil Sub-17 são mata-mata com partidas de ida e volta, exceto na primeira fase, quando o Alviverde goleou o Sant German, de Rondônia, por 10 a 1.

Nas oitavas de final, diante do Remo, o time comandado por Rafael Paiva derrotou o clube de Belém por 7 a 0 e 4 a 1, respectivamente, para avançar até as quartas.

O Palmeiras volta a campo pelo Paulistão da categoria de base já no próximo sábado (28), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos-SP, contra o União Mogi. O duelo acontece às 11h, pela oitava rodada da primeira fase.

E MAIS: