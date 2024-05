Endrick revela que desistiu de mudar visual por conta da namorada: ‘Não aprovou’ 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 17:00 Para compartilhar:

O jogador Endrick, 17 anos, do Palmeiras, revelou que desistiu de mudar o visual após sua namorada, Gabriely Miranda, 21, não aprovar a decisão que ele havia preparado após ser campeão do Paulista Sub-20.

O atleta havia planejado fazer tranças no cabelo, mas acabou não realizando o desejo após a influenciadora dizer que não aprovava a mudança.

“A mulher não aprovou. Ela gosta do meu cabelo assim, bagunçado. A fala dela pesou. Palmeiras foi campeão, ia meter a trança. Sabe quando ela dá aquela ‘catucada’? Ela falou ‘vai ficar legal, mas eu não aprovo'”, confessou ele em entrevista à CazéTV, que foi ao ar no último sábado, 26.

A declaração acabou repercutindo mal entre os internautas. Muitos criticaram o relacionamento do jovem craque.

Vale lembrar que o jogador chamou atenção do público por conta de um contrato de namoro entre ele e a influenciadora, que pune com multa quem não cumpre as regras.

Outra polêmica aconteceu no início deste mês, quando uma entrevista do craque viralizou, mostrando o climão entre Gabriely e a mãe de Endrick. Durante sua participação no “Conversa com Bial” (TV Globo), Gabriely e a mãe do craque, Cíntia Ramos, tiveram um momento de tensão após a modelo deixar em aberto se irá para a Europa com o jogador de futebol, que no meio do ano vai se apresentar ao Real Madrid.

“Será? É uma incógnita ainda. A gente ainda está resolvendo as coisas”, declarou a influenciadora.

A mãe de Endrick, então, disse de imediato: “Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então, isso aí é um sonho realizado”. A declaração foi vista como uma alfinetada na nora.

