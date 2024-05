Endrick revela que deixou de mudar o visual por reprovação da namorada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 15:55 Para compartilhar:

De malas prontas para a Espanha, onde vai defender o Real Madrid a partir do segundo semestre, Endrick aproveita seus últimos momentos no Brasil. Em entrevista para o youtuber Casimiro Miguel, para o canal Que Papinho!, o atacante do Palmeiras contou detalhes do seu namoro com a modelo Gabriely Miranda e disse que desistiu de fazer uma mudança no visual por decisão dela.

Logo no começo da conversa, Casimiro perguntou se Endrick iria fazer tranças no cabelo. “Vou não. A mulher não aprovou, não”, respondeu o craque de 17 anos. “Ela gosta do cabelo assim, bagunçado. Eu queria meter uma trança”, disse, entre risadas. Depois completou: “a fala dela pesou”.

“Se for campeão, ia meter a trança”, explicou o palmeirense. “Aí ela falou ‘não aprovo’. Sabe quando ela dá aquela…” e fez o sinal de cutucada com a mão. “E você fica pensando… ela falou ‘vai ficar legal, mas eu não aprovo'”. Ela perguntou a Endrick se ele queria mudar o visual e ele, com humor, achou melhor dizer que não.

Passando seus últimos dias no Brasil, Endrick tem aparecido com frequência na mídia. Recentemente, o atacante participou de um podcast ao lado de Gabriely onde o casal contou um pouco mais sobre a intimidade e o começo de namoro. Para o Pod Delas, das influenciadoras Thayse Estaniecki e Bruna Unzueta, detalhou sobre como funciona seu contrato de namoro.

“Os namorados, de comum acordo, estabelecem as condições e termos deste contrato de namoro, firmando como instrumento de registro de seus compromissos durante o período de relacionamento afetivo”, leu Gabriely em seu celular.

A primeira cláusula lida pela modelo foi com relação a estarem em um relacionamento de forma voluntária. Quanto às proibições, destaca-se adquirir qualquer tipo de vício e mudança de personalidade e comportamento, além do uso dos termos “hum”, “aham”, “ok”, “tá”, “beleza”, “kkk”, entre outros. Brigas e discussões também não são permitidas.

Endrick explicou que, todo fim de mês, se uma das partes não cumpre o combinado, tem de ceder algo para o lado “afetado”. O jogador do Palmeiras já ganhou diversos itens de sua namorada, dentre eles, videogames e outros artigos eletrônicos. Gabriely leu o restante do contrato e, no fim, revelou que o acordo foi lido e assinado pelas duas partes.