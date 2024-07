Endrick revela quase ter se chamado Di Stéfano e garante: ‘Espero fazer história no Real’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2024 - 10:44 Para compartilhar:

O atacante Endrick surpreendeu ao revelar uma conexão inesperada com o Real Madrid. Em entrevista ao jornal ‘L’Équipe’, o ex-palmeirense afirmou quase ter se chamado Di Stéfano, um dos maiores ídolos da história do clube merengue, tendo conquistado cinco títulos da Liga dos Campeões e oito do Campeonato Espanhol. Ele foi ainda eleito melhor jogador do mundo em duas oportunidades (1957 e 1959). Foram 11 anos no clube e quase 400 jogos, além de ter balançado as redes em mais de 300 oportunidades.

“Minha história com o Real começou antes de eu nascer. O meu pai queria que eu me chamasse Di Stéfano, mas minha mãe recusou. Teria sido engraçado, não? É como se este casamento tivesse que acontecer. Não vejo a hora de viver em Madri”, afirmou.

O atacante falou ainda sobre suas características e diz querer fazer história no clube. “Sempre vou lutar, mesmo que a bola pareça perdida. Se falhar um drible ou uma oportunidade não importa, vou tentar novamente. Tenho qualidades técnicas, mas gosto de destacar a minha raiva, a minha força de vontade. O dom que Deus me deu não é suficiente. Temos de trabalhar muito. Espero fazer história neste clube”, completou.

Endrick vai ter uma dura concorrência pela posição de titular do setor ofensivo do Real Madrid, que já conta com os brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior, além do inglês Jude Bellingham e do recém-contratado Kylian Mbappé.

“Com a chegada de Mbappé, parece uma equipe de videogames. Além disso, Mbappé nunca sai da minha equipe do FIFA. É o melhor do jogo. Na verdade, é assim. Quem não ficaria feliz em tê-lo em sua equipe? Gosto da sua velocidade, da sua técnica, do seu chute com a direita. É um excelente jogador, e espero que nos tornemos amigos”, disse Endrick.

O atacante esteve com a seleção brasileira na Copa América e resolveu encurtar suas férias para antecipar sua apresentação ao Real Madrid, visando a pré-temporada do clube, que deve ser iniciada no fim de julho, nos Estados Unidos. Endrick, que completa 18 anos no dia 21, deve estar entre os jogadores que farão os primeiros exames médicos de início de temporada nesta segunda-feira.