Endrick, Neymar e mais: relembre jogadores craques na infância

O futebol está cada vez mais competitivo, e muitos clubes procuram estrelas mirins para lapidar para o futuro. Um exemplo recente disso é o pequeno Lucas Flora, de apenas 10 anos. O garoto é considerado um atleta com potencial para ser comparado a Endrick. O Palmeiras, então, não perdeu tempo e tirou a criança da base do Corinthians para reforçar o alviverde.

Com os resultados recentes, a movimentação dos dirigentes palmeirenses é justificada. Endrick também começou nas categorias de base do time aos 10 anos e foi vendido ao Real Madrid sete anos depois por R$ 400 milhões. Antes dele, Neymar saiu do Santos rumo ao Barcelona em transação de 86 milhões de euros, cerca de R$ 496 milhões na cotação atual. Porém, nem todos os craques mirins conseguiram se firmar no esporte. Relembre esses e outros casos a seguir.

FREDDY ADU

Fredua Korateng Adu, popularmente conhecido como Freddy Adu, já foi considerado uma das maiores promessas do futebol e até chamado de ‘novo Pelé’. O meia-atacante nasceu em Gana, mas se naturalizou norte-americano, e ganhou projeção no futebol aos 14 anos com a camisa do DC United, dos Estados Unidos. As boas atuações lhe renderam uma convocação para defender a seleção norte-americana, e Adu estreou na equipe nacional com apenas 16 anos.

Nesta idade, o atacante também chamou a atenção de ninguém menos que Sir Alex Ferguson, do Manchester United, mas preferiu fechar com o Benfica e rumou ao futebol português. Depois, foi para a França e vestiu a camisa do Monaco. “O maior erro que cometi na minha carreira foi deixar o Benfica por empréstimo ao Monaco. Foi uma daquelas decisões que, se pudesse tomar de novo, não tomaria”, afirmou o atacante ao The Blue Wire Podcast em 2020.

Adu não se firmou na equipe francesa e passou por times de Portugal, Grécia, Turquia e EUA depois. Em 2013, desembarcou no Brasil e vestiu a camisa do Bahia. Atualmente com 35 anos, o atacante dá aulas de futebol para jovens em território norte-americano.

LIONEL MESSI

Esse é um caso oposto ao de Adu. Messi começou a jogar futebol com apenas cinco anos; aos nove, ingressou nas categorias de base do Newell’s Old Boys, da Argentina. Após completar 13 anos, o pequeno astro migrou para a Espanha e passou a integrar o Barcelona B. A estreia na equipe profissional do time catalão ocorreu em novembro de 2003, quando a então promessa tinha 16 anos.

Não é exagero dizer que, após isso, o resto é história. O jovem argentino se firmou cada vez mais na equipe e, em 2008, depois da saída de Ronaldinho Gaúcho, herdou a camisa 10. O craque passou ainda pelo Paris Saint-Germain. Atualmente, Messi defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, e tem 42 títulos na carreira. Os prêmios individuais já passam da casa dos 30.

NEYMAR

Neymar chegou ao Santos com 11 anos e, com o passar do tempo, se tornou uma das maiores revelações das categorias de base do clube. O atacante estreou na equipe profissional aos 17 anos, em 2009, e permaneceu no time por cinco temporadas.

Após isso, em 2013, rumou para o Barcelona e entrou para a história ao lado de Messi e Suárez, no trio conhecido como “MSN”. Na temporada 2017, Neymar passou a vestir a camisa 10 do Paris Saint-Germain, onde ficou até 2023, quando assinou com o Al-Hilal e foi para o futebol árabe.

JEAN CHERA

Outra promessa da base santista era Jean Chera. O então menino começou no time aos oito anos, surgiu no cenário do futebol brasileiro aos 10 anos, em 2005, e foi cotado para ser uma das principais estrelas nacionais ao lado de Neymar. O meio-campista, no entanto, nem chegou à equipe profissional.

Chera tinha 16 anos quando saiu do Santos – e do Brasil. O meia e a família rumaram para o Genoa, da Itália, mas precisaram retornar ao País meses depois por problemas com passaporte e visto. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro e assinou com o Flamengo. Depois, passou por outros clubes brasileiros, como Athletico-PR e Cruzeiro, e do Paniliakos, da Grécia, mas não conseguiu se destacar.

Aos 22 anos, em 2017, o meio-campista decidiu se aposentar. Pouco depois, começou a dar aulas de futebol. Em 2023, Chera voltou aos gramados pelo EC São Bernardo, e o clube lançou no YouTube uma websérie chamada “Jean Chera: O (Re)Começo”. O atleta agora tem 29 anos.

ENDRICK

Atual camisa 9 da seleção brasileira, Endrick chegou ao Palmeiras em 2017, com 10 anos, e se destacou aos 15 anos como uma das maiores esperanças do clube durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. O atacante marcou seis gols na edição e ajudou a garantir o título inédito para as categorias de base do time.

Em outubro do mesmo ano, aos 16, ele estreou na equipe principal e se tornou o atleta mais jovem a atuar pelo Palmeiras na história. Não demorou para o jovem se destacar ainda mais e ganhar mais projeção no futebol nacional e internacional. O talento chamou a atenção de clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea e Real Madrid. O time da capital espanhola venceu a concorrência e vai contar com o atacante a partir de julho deste ano.