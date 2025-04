Endrick mira 8º título aos 19 anos para ampliar soberania como sub-20 mais vencedor do mundo

A aguardada final da Copa do Rei, entre Barcelona e Real Madrid, neste sábado, poderá ter significado especial para Endrick. O atacante brasileiro poderá alcançar o seu oitavo título da carreira, com apenas 18 anos, e ampliar sua soberania como o jogador sub-20 mais vencedor do mundo na atualidade. O ex-Palmeiras deixa para trás lendas como Pelé, Zico e os Ronaldos.

Em sua geração, Endrick é imbatível no quesito títulos. São sete até agora, sendo cinco obtidos com a camisa do Palmeiras (dois do Brasileirão, dois do Paulistão e uma Supercopa do Brasil) e dois pelo Real – o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa. O oitavo pode vir neste sábado se o time madrilenho superar o rival Barcelona no estádio de La Cartuja, em Sevilha.

Com estes números, o atacante nascido em 2006 é o jogador de futebol com mais troféus antes de chegar aos 20 anos. Depois dele vêm Zaïre Emery (nascido em 2006 também) e Arda Güler (2005), ambos com seis taças; Matheus Gonçalves (2005), com quatro; e Lorran (2006) e Lamine Yamal (2007), ambos com três.

Em números gerais, incluindo jogadores de outras gerações, Endrick supera Pelé, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Zico e Neymar, por exemplo. E só perde para Coutinho, lenda do Santos, que levantou 10 taças antes de completar 20 anos.

Endrick, no entanto, poderá vir a alcançar o número de Coutinho. Para tanto, precisa de mais três taças até julho de 2027.

O atacante do Real poderá alcançar outra marca importante na carreira neste sábado, caso termine a Copa do Rei na artilharia. O camisa 16 é o artilheiro da equipe e está empatado no topo do ranking ao lado de Ferrán Torres (Barcelona) e Julián Álvarez (Atlético de Madrid), todos com cinco gols.

A decisão também é importante para a sequência de Endrick no clube espanhol. Reserva desde que chegou ao Real, o ex-Palmeiras vem ganhando boas oportunidades na Copa do Rei, geralmente começando como titular. Uma nova chance pode render mais partidas também pelo Campeonato Espanhol, em que o Real também briga pelo título com o Barça.

Confira a lista dos jogadores com mais taças antes dos 20 anos:

Coutinho – 10

Endrick – 7

Denílson – 6

Pelé – 4

Ronaldo – 4

Neymar – 4

Vinícius Júnior – 3

Philippe Coutinho – 3

Estêvão – 2

Ronaldinho – 2

Kaká – 2

Rodrygo – 2

Gabriel Jesus – 2

Zico – 1

Bebeto – 1