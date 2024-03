Endrick minimiza dores na coxa e substituição no Palmeiras: ‘Mesmo sem perna eu vou jogar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 23:58 Para compartilhar:

Endrick foi o herói do Palmeiras nesta quinta-feira. O atacante marcou o único gol da vitória sobre o Novorizontino, resultado que levou o seu time à final do Paulistão pelo quinto ano consecutivo. No entanto, o jogador deixou o gramado mais cedo, com dores, e causou preocupação no clube e na torcida.

Ao fim da partida, o atleta de apenas 17 anos minimizou o desconforto na coxa direita, a mesma que havia lhe gerado dores durante o amistoso da seleção brasileira com a Espanha na terça-feira, em Madri.

“Tomei a pancada, vim de avião para cá, cheguei no Allianz fui tratar, passei o dia todo tratando, acordei cedo para fazer gelo. Como eu falei, o que eu puder fazer pelo Palmeiras, é só um gostinho de tentar retribuir, mesmo que seja 1%. Mesmo sem perna eu vou jogar, para ajudar o Palmeiras e meus companheiros”, afirmou o jogador.

Endrick marcou o gol da vitória, por 1 a 0, aos sete minutos do segundo tempo. Exatamente 20 minutos depois, ele deixou o gramado, em razão das dores na coxa. A decisão se deveu mais à precaução da comissão técnica, visando as finais do Paulistão, que já começam no domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro.

“Pra mim, é excepcional fazer o gol e ajudar minha equipe é essencial que eu tenho que fazer. É o meu último Paulistão, quero fazer de tudo par fazer gol, estar na seleção do campeonato, ajudar o Palmeiras, então tenho que jogar com todas as minhas forças”, disse o atacante, tentando garantir sua presença nas finais do Estadual.

O gol nesta quinta no Allianz Parque marcou uma grande sequência do jovem atacante. Ele esteve em campo nos dois amistosos da seleção brasileira na Data Fifa encerrada na terça. E deixou sua marca tanto contra a Inglaterra, no tradicional estádio de Wembley, em Londres, quanto no Santiago Bernabéu, no amistoso com a Espanha.

Curiosamente, ele balançou as redes pela primeira vez no estádio que será sua casa a partir do meio do ano, quando o atacante se apresentará ao Real Madrid. Antes disso, o jovem jogador quer levantar o título do Paulistão, que é sua última oportunidade de se sagrar campeão pelo time paulista.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias