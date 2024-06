Endrick marca no fim, e Brasil vence México em amistoso antes da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/06/2024 - 1:14 Para compartilhar:

Com um gol de Endrick nos acréscimos (90’+6), o Brasil venceu o México por 3 a 2 neste sábado (8), no estádio Kyle Field, na cidade de College Station (Texas, Estados Unidos), em amistoso de preparação para a Copa América.

O atacante de 17 anos, que em julho se apresenta ao Real Madrid, salvou a Seleção de Dorival Júnior, que parecia ter a vitória garantida depois de abrir 2 a 0 com gols de Andreas Pereira (5′) e Gabriel Martinelli (54′), mas cedeu o empate ao time mexicano, que marcou com Julián Quiñones (73′) e Guillermo Martínez (90’+2).

“Eu só agradeço a Deus, é o que eu sei fazer. Estou muito contente, muito feliz. Agora, o trabalho não acabou, foi somente um pedaço”, disse Endrick ao término da partida.

Na próxima quarta-feira, o Brasil enfrenta os Estados Unidos em mais um amistoso, o último antes da disputa da Copa América (20 de junho – 14 de julho)

Para o México, o resultado coloca mais pressão sobre o técnico Jaime “Jimmy” Lozano, que terminou a preparação para o torneio continental com um desempenho decepcionante: vitória magra por 1 a 0 sobre a fraca seleção da Bolívia e derrotas para Uruguai (4 a 0) e Brasil.

– Sem estrelas –

O duelo teve um toque histórico: o Kyle Field, com capacidade para mais de 100 mil espectadores, um dos palcos tradicionais do futebol americano universitário, recebeu um jogo de futebol pela primeira vez.

As duas equipes precisavam de um bom resultado: o Brasil para esquecer de uma vez por todas o tenebroso ano de 2023, o México para virar a página da derrota na final da Liga das Nações da Concacaf para os Estados Unidos em março e a goleada sofrida para o Uruguai.

Apesar da urgência de recuperar prestígio, Dorival Júnior deixou suas estrelas no banco de reservas e apostou em uma equipe alternativa, com dois estreantes (Evanilson e Ederson) e quatro jogadores que foram titulares pela primeira vez.

Da união de dois deles nasceu o primeiro gol brasileiro: Savinho acertou passe entre dois zagueiros mexicanos e achou Andreas Pereira, que se livrou da marcação e bateu cruzado para superar o goleiro Julio González.

O México, que foi a campo com o que tinha de melhor, sofreu para quebrar as linhas defensivas da Seleção e levar perigo ao gol de Alisson.

– Endrick decide –

O ataque do Brasil acordou no início do segundo tempo, antes mesmo das entradas de Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Endrick.

O zagueiro Éder Militão fez um lançamento do meio-campo que Yan Couto recebeu pela direita, foi à linha de fundo e rolou para Martinelli mandar a bola para as redes.

A comemoração foi amarga, pois o jogo foi interrompido momentaneamente devido a um canto homofóbico da torcida mexicana contra Alisson.

Após o reinício, o México melhorou conseguiu o empate explorando o lado direito da defesa brasileira: no primeiro gol, Quiñones completou cruzamento de Alexis Vega; no segundo, Martínez aproveitou um rebote de Alisson.

O gol de Martínez parecia decretar o empate, mas Endrick estava pronto para arruinar os planos mexicanos.

O jovem atacante completou de cabeça um cruzamento de Vini Jr. pela esquerda e comemorou seu terceiro gol com a camisa da Seleção, depois de marcar nos amistosos contra Inglaterra (1 a 0) e Espanha (3 a 3), que marcaram a estreia de Dorival no comando da Seleção.

“Nós temos que ter calma, paciência, sem comparação nenhuma em relação a um nome ou outro. O Endrick tem que se fazer por ele próprio. Vamos ter muito cuidado com esse garoto, está acontecendo muita coisa na sua vida em tão pouco tempo”, disse o treinador sobre o autor do gol da vitória do Brasil.

