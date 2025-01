Endrick foi ‘nota desafinada’ no Real Madrid: ‘Não marcou nem brilhou’, diz imprensa espanhola

A revelação brasileira Endrick ganhou a oportunidade de sair jogando em uma partida pelo Real Madrid, nesta segunda-feira, depois de mais de dois meses sem ser titular da equipe espanhola. Apesar de não ter brilhado, o atacante de 18 anos revelado pelo Palmeiras foi destaque nos principais veículos esportivos da capital espanhola.

Endrick foi escalado pelo técnico Carlo Ancelotti em uma equipe repleta de jogadores reservas, que enfrentaram o modesto Deportivo Minera, valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Rei. O Real não teve dificuldades para vencer o adversário por 5 a 0, fora de casa, e se classificar à próxima fase. O meia-atacante turco Arda Güller, de 19 anos, fez dois gols, e Camavinga, Valverde e Modric anotaram os outros.

O brasileiro teve algumas boas chances de balançar a rede, mas não aproveitou a oportunidade. Como destacou o jornal As, “a ocasião era estupenda para ele”, que, no entanto, “não marcou nem brilhou.” Para o As, Endrick jogou em uma parte restrita do campo e não pôde aproveitar suas características de velocidade, além de ter sido impedido por uma boa atuação do goleiro adversário, Fran Martínez.

NO FUNDO DO ARMÁRIO

O As publicou ainda que “Endrick é um nove especial. A força e a agressividade compensam a falta de altura em uma posição onde o padrão é diferente. Nos últimos meses, ele não tem sido nem uma alternativa em momentos de dificuldade, um período de declínio que o deixou no fundo do armário.”

Segundo o jornal Marca, “em uma partida em que tudo corria perfeitamente para o Real Madrid e em que as oportunidades se acumulavam, o jovem brasileiro era a nota que não estava afinada. Por mais que tentasse, o gol lhe era negado em lances que fazem o atacante ver o goleiro rival como um gigante de sete braços e sete pernas que não tem como vencer.”

O Marca relata que, no segundo tempo da partida, o técnico Carlo Ancelotti chamou Endrick para conversar à beira do gramado e pediu calma ao jogador, “algo necessário a um jovem que atravessa a dura etapa de uma mudança radical em sua vida, não só no esporte.”

Em seu primeiro ano no Real, o brasileiro foi titular apenas uma vez, na derrota por 1 a 0 para o Lille, em 2 de outubro de 2024, pela liga dos Campeões. Além disso, entrou durante o jogo em outras duas partidas da Liga dos Campeões e em 12 compromissos do Campeonato Espanhol, tendo marcado dois gols até aqui com a camisa do time merengue.