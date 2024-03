Endrick encanta imprensa da Espanha com gol pelo Brasil: ‘Conquistou Wembley’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/03/2024 - 21:40 Para compartilhar:

Endrick foi o herói da vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra, neste sábado, em amistoso internacional realizado em Wembley. O atacante de 17 anos saiu do banco de reservas para garantir o resultado de 1 a 0 ao Brasil, no jogo que marcou a estreia de Dorival Júnior.

Já negociado pelo Palmeiras com o Real Madrid, a atuação da joia alviverde encheu os olhos da imprensa espanhola, que não vê a hora de o jovem merengue estrear pela equipe merengue.

“Endrick acabou com a festa de Bellingham e conquistou Wembley”, escreveu o Marca, em referência ao meio-campista inglês que será companheiro do brasileiro no Real Madrid. “Endrick já chegou rompendo tudo no futebol europeu. E pela porta da frente, é claro”, completou.

O As, outro jornal de Madri, também festejou bastante o gol de Endrick, o primeiro do brasileiro com a camisa da seleção. “Endrick silenciou Wembley”, escreveu o diário esportivo em sua manchete. “O futuro madridista, que ainda é jogador do Palmeiras, saiu do banco para brilhar na frente de 80 mil torcedores. Com 17 anos, ele marcou e desatou a loucura na torcida visitante no templo do futebol inglês.”

O amistoso contra a Inglaterra foi somente o terceiro jogo de Endrick pela seleção brasileira. O jogador começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, no lugar de Rodrygo. O gol saiu aos 34 minutos.

Andreas Pereira deixou Vini Jr na cara do gol e o atacante chutou em cima do goleiro Pickford. O atacante do Palmeiras aproveitou o rebote para empurrar a bola para o fundo das redes e garantir a vitória brasileira.

O Palmeiras negociou o Endrick com o Real Madrid em dezembro de 2022, quando o jogador tinha apenas 16 anos. O time espanhol espanhol pagou 35 milhões de euros fixos (R$ 198 milhões na cotação da época), além de 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus pelo alcance de metas.

Deste montante variável, o atacante já atingiu metas que somam 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões) ao clube alviverde. A ida ao time madridista está marcada para ocorrer em julho, após ele completar 18 anos.

