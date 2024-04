Endrick e Gabriely revelam que namoro tem contrato e começo ‘foi uma aposta’

Com informações da Agência Estado, Da Redaçãoi Com informações da Agência Estado, Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/04/2024 - 11:14 Para compartilhar:

Acompanhado da namorada Gabriely Miranda, o jogador do Palmeiras Endrick, que está prestes a se mudar para a Europa e atuar pelo Real Madrid, deu detalhes do namoro. O casal participou do Pod Delas, apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, e revelou que os dois fizeram um contrato.

“A gente tem um contrato”, revelou Endrick. Em seguida, Gabriely explicou que não é um vínculo que determina tempo de duração. “Tem e-mail, tem RG, assinatura dele, minha assinatura… tem tudo”, disse a modelo.

Endrick disse que na ocasião foi surpreendido. “Na hora que ela estava fazendo, achei que ela estava muito p… comigo. Porque ela demorou uma horinha. Ela não me respondia. ‘Eu fiz alguma m…’. E ela realmente fez um contrato.”

A primeira cláusula lida pela modelo foi com relação a estarem em um relacionamento de forma voluntária. Quanto às proibições, destaca-se adquirir qualquer tipo de vício e mudança de personalidade e comportamento, além do uso dos termos como “hum”, “aham”, “ok”, “tá”, “beleza” e “kkk”. Brigas e discussões também não são permitidas.

O atacante de 17 anos explicou que, todo fim de mês, se uma das partes não cumpre o combinado, tem de ceder algo para o lado “afetado”. O jogador do Palmeiras contou que já ganhou diversos itens de sua namorada, dentre eles, videogames e outros artigos eletrônicos. Gabriely leu o restante do contrato e, no fim, revelou que o acordo foi lido e assinado pelas duas partes.

Jogador lembra início: ‘Foi uma aposta’

Gabriely contou que é palmeirense e sempre acompanhou o time e os jogadores, da base e profissional. Dentre eles, Endrick. Os dois têm um amigo em comum, que ajudou na aproximação do casal.

O jogador disse que a conquista no início foi “uma aposta”. “E eu falei ‘vou conseguir’”. Depois, Gabriely se pronunciou. “Se eu soubesse disso, eu poderia morrer que nunca iria ficar”. O casal contou que foi se aproximando, conversando pelas redes sociais, até que depois de uma viagem para Ilhabela, o afeto começou a ficar mais forte. Depois, começaram a namorar.

A modelo disse que nunca quis que o relacionamento entre os dois viesse a público e que, “se pudesse, teria escondido até hoje.”