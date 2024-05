Endrick e Gabriely respondem se vão se casar com a ida do atacante para a Espanha em julho; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 12:48 Para compartilhar:

Em participação no programa “Conversa com Bial”, o jogador Endrick foi questionado quando ele e a namorada, a modelo Gabriely Miranda, pretendem se casar. Com 7 meses de relacionamento, o jovem casal irá ficar longe a partir de 24 de julho, quando completará 18 anos e assumirá as cores do Real Madri, na Espanha.

“Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?”, respondeu o atacante sobre o casório enquanto olhava para a amada na plateia.

A modelo de 21 anos não deu uma resposta concreta se irá ou não morar com o namorado. “Acho que a gente é muito novo, tem muito caminho pela frente. A gente ainda está vendo isso”, respondeu.

E a mãe Cintia, concordou: “Eu crio meu filho para ter hombridade, como ele fez com o presente da ex-namorada. Acho que é como ela falou, eles estão muito novos para casar”, falou.

E por falar em ex-namorada, Endrick presenteou Lara Hernandes com um carro e explicou ao apresentador Pedro Bial o motivo: “Minha mãe me criou um homem de caráter e de respeito. Quando a gente namorava, ela tinha o sonho de ter um carro. A gente terminou, mas o meu carinho por ela não tinha acabado. Se era um sonho pessoal dela, eu ia ajudar. Se isso a ajudou, me ajudou também”, completou.

