Endrick diz sonhar em jogar na Europa, mas sem preferência por Real e Barcelona

Endrick segue como centro das atenções dentro e fora dos gramados brasileiros. Apontado como a principal revelação do futebol brasileiro desde Neymar em 2010, o jovem de 16 anos, do Palmeiras, já recebe os holofotes dos principais clubes da Europa, mas se esquivou ao definir um time preferido entre os rivais Real Madrid e Barcelona.

“Óbvio que meu sonho é jogar na Europa, mas estou concentrado aqui. Meu presente é no Palmeiras. O que mais quero é jogar aqui”, disse Endrick à agência EFE. A joia brasileira também revelou que tem estudando espanhol, inglês e francês, pensando no seu futuro, e que acredita que Vinícius Júnior, com quem tem uma amizade à distância, será um dos destaques da Copa do Mundo.

Com contrato até 2025, o garoto já teve sua foto estampada nos principais jornais e sites da Europa. O As, da Espanha, classificou Endrick como “fenômeno imparável” e “novo menino de ouro do futebol brasileiro”. O L’Équipe, da França, escreveu que o jovem atacante “nunca para de pular etapas”. O diário espanhol Marca também destacou que a corrida pelo atacante palmeirense já começou e o Real Madrid é o principal candidato na disputa.

Endrick estreou pelos profissionais do Palmeiras no dia 6 de outubro na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba pelo Brasileirão. Ele marcou seu primeiro gol na vitória alviverde sobre o Athletico-PR, no mês passado, e bateu um recorde histórico: foi o mais jovem a balançar as redes pela equipe paulista, com 16 anos, três meses e quatro dias.

Os recordes do menino de ouro não pararam. Ao integrar o elenco campeão brasileiro, Endrick se tornou o primeiro atleta da história do Palmeiras a ganhar títulos em todas as categorias do futebol: sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu entrevistas recentes dizendo que não recebeu propostas pelo jogador bastante cobiçado no futebol brasileiro.

Foi em julho que Endrick assinou seu primeiro contrato profissional com vigência de três temporadas, que é o limite máximo permitido por lei, com multa rescisória de aproximadamente 60 milhões de euros (R$ 335 milhões na cotação atual).

