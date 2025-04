Endrick corresponde a 40% dos R$ 440 mi arrecadados pelo Palmeiras com vendas

O Palmeiras publicou, nesta terça-feira, o balanço financeiro auditado do ano de 2024 e confirmou os números que foram apresentados ao Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) em fevereiro. Houve um aumento considerável na arrecadação com negociações de atletas, número que subiu de R$ 187 milhões em 2023 para R$ 440,4 milhões no ano passado. Do total desse valor, cerca 40% estão atreladas a venda de Endrick ao Real Madrid.

Depois de receber R$ 23 milhões do time espanhol ao longo de 2023, o clube palmeirense embolsou mais R$ 172,7 milhões em ganhos líquidos. Os espanhóis têm, ainda, pouco mais de R$ 1 milhão para transferir aos cofres palmeirenses, referente a bônus por desempenho. Depois de Endrick, quem mais rendeu dinheiro ao Palmeiras em 2024 foi Luís Guilherme, cuja negociação fez o West Ham desembolsar R$ 105,5 milhões.

Os valores arrecadados com negociações ajudaram o clube a terminar 2024 com um superávit de R$ 198 milhões, muito mais do que os R$ 8,5 milhões de 2023. Com mais R$ 78,4 milhões de patrimônio social, o patrimônio liquido do clube no ano passado foi de R$ 276,5 milhões.

O balanço financeira também detalha outros pontos importantes que mostram o equilíbrio da gestão palmeirense, com a quitação da dívida com Leila Pereira. Depois de terminar 2023 devendo R$ 24,9 milhões à Crefisa, empresa da presidente alviverde e que emprestou dinheiro ao clube, a diretoria zerou o valor em dezembro do ano passado.

O documento também trás informações sobre o acordo que o clube fez para receber valores devidos pela Real Arenas, braço da WTorre responsável pela administração do Allianz Parque. A empresa terminou 2023 devendo R$ 121 milhões ao Palmeiras e reduziu o valor para R$ 6,9 milhões ao final de 2024.

Veja os valores líquidos recebidos pelo Palmeiras em 2024 por vendas:

Endrick (Real Madrid): R$ 172,7 milhões

Luis Guilherme (West Ham): R$ 105,5 milhões

Kevin (Shakhtar Donetsk): R$ 36,4 milhões

Artur (Zenit): R$ 33,2 milhões

Estêvão (Chelsea): R$ 25,6 milhões

Jhon Jhon (Red Bull Bragantino): R$ 17,2 milhões

Luan (Toluca): R$ 12,5 milhões

Rafael Navarro (Colorado Rapids): R$ 10,5 milhões

Merentiel (Boca Juniors): R$ 6,7 milhões

Yan Matheus (Yokohama Marinos): R$ 3,1 milhões

Pedrão (Portimonense): R$ 767 mil

Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino): R$ 669 mil

Antônio Carlos (Orlando City): R$ 410 mil

Rafael Papagaio (Cruzeiro): R$ 142 mil

Kauan Silva (Shabab Al Ahli): R$ 7,9 milhões

Breno Cascardo Lemos (América-MG): R$ 3,8 milhões

Fellipe Jack (Como 1907): R$ 1 milhão

Daniel Jr (Vitória): R$ 535 mil

Pedro Felipe (Juventus): R$ 470 mil

Vinícius Nogueira (Varbergs Bois): R$ 90 mil

Ruan Ribeiro (Valmiera Football): R$ 78 mil

Wendell Gabriel (Fultbolniy Klub Dnipro): R$ 2 mil

Mecanismo de Solidariedade: R$ 378 mil