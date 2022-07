Endrick completa 16 anos: saiba como a joia do Palmeiras se prepara para chegar ao profissional Jovem atacante faz aniversário nesta quinta-feira e assinará seu contrato com o Verdão. Acima da média em campo, ele também busca a excelência fora dele para brilhar







Chegou dia que o torcedor do Palmeiras vem esperando há meses: o aniversário de 16 anos de Endrick. A partir desta quinta-feira, a joia alviverde pode assinar contrato profissional e ser inscrito nas principais competições disputadas pelo clube. E para chegar ao time de cima preparado para brigar pelo seu espaço, ele busca fora de campo a excelência que já tem mostrado dentro dele na base.

Para tentar entender como Endrick tem buscado a sua preparação para brilhar também no profissional quando for promovido, o LANCE! foi atrás de fontes que contaram um pouco da rotina que vai lapidando uma das maiores promessas do futebol brasileiro na atualidade, mas que o Verdão evita expor para preservar o garoto.

Treinamento com o sub-20, por enquanto



Recentemente, Endrick foi campeão da Copa do Brasil sub-17, mas já estava trabalhando com o sub-20. Partiu dele a vontade de “descer” de categoria para disputar o torneio nacional. O jovem foi decisivo, conquistou o título, sendo o artilheiro do time e da competição, mesmo com jogos a menos do que os demais jogadores.

Agora ele está definitivamente no sub-20, disputando o Campeonato Brasileiro da categoria e os demais compromissos que a categoria vier a ter neste ano. A tendência é que sua ida para o profissional não seja em 2022, mas sim em 2023, dependendo da avaliação da comissão técnica portuguesa, que também preza por preservá-lo.

Cuidados com a superexposição e formação do homem

A estruturação da base palmeirense passa também pela formação de homens, não apenas de jogadores. Hoje em dia, há profissionais contratados especificamente para cuidar da parte socioeducativa dos garotos. Quem participa e assiste a essa preocupação, sabe que o trabalho é minucioso, tanto com Endrick quanto com seus companheiros. A diferença é o nível de exposição da joia.

É nessa parte que o Palmeiras faz um trabalho mais cauteloso com Endrick, evitando a superexposição de um fenômeno da base brasileira, mas que ainda é uma criança, que está completando 16 anos somente agora no mês de julho, mas já tem uma vivência e passa por um furacão intenso de informações por alguns meses. Assim, entrevistas exclusivas, matérias especiais e afins são evitadas.

Endrick monta um time para os cuidados “fora de campo”

Não é segredo para ninguém que jogadores de alto nível montam uma seleção de profissionais para cuidar de sua carreira. Com Endrick não é diferente e cada aspecto de sua rotina é abrangido com esse time. Para tratar de sua assessoria de imprensa, o garoto conta com a Futpress Comunicação, e para cuidar do seu Marketing, ele tem a Wolff Sports. Ambas atuam em conjunto com o clube.

Mas não é só. Além da excelência que o Palmeiras oferece como estrutura (tanto física quanto humana), Endrick tem um nutrólogo, que diagnostica, trata e previne doenças ligadas ao metabolismo, um preparador físico particular e um massagista. Todos trabalham de forma complementar ao clube e não substituem nem preenchem lacunas. O jogador não está 24 horas na Academia de Futebol e por ser um prodígio, com tamanho potencial, requer mais cuidados.

Vida tranquila, sem exageros, como um garoto de 16 anos

Que Endrick é um extraclasse, todo mundo já sabe, mas a verdade é que fora de campo, ele é admirado ainda mais por seu foco e profissionalismo. Quem conhece o garoto, tem conhecimento de sua índole e de seus pés no chão, sem deixar o sucesso subir para a cabeça. Apesar de a rotina de treinos não permitir que o estudo seja 100% “normal”, ele mantém sua rotina na escola como deve ser.

Mas engana-se quem pensa que ele vai a festinhas, baladinhas ou eventos típicos dos adolescentes. Comprometido com sua namorada, seus programas são basicamente ir para a Igreja, estar com os pais, ir para um shopping, um cinema, nada mais. Se não for isso, é o famoso trajeto casa-treino e treino-casa. Além de ter uma personalidade “do bem”, sua família, sempre perto, faz a diferença.

Agora é aguardar

Com 16 anos, podendo assinar contrato profissional e ser inscrito nas principais competições que o Palmeiras disputa, o momento é de esperar a hora certa para ser promovido ao time principal. A ideia de todas as partes envolvidas é de não queimar etapas, embora o torcedor palmeirense esteja contando os minutos para ver Endrick em campo. Enquanto isso, o fenômeno está sendo moldado.

