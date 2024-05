Endrick celebra bela noite, é ovacionado por uruguaios e explica comemoração que gerou confusão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 21:35 Para compartilhar:

Endrick terá de repensar sua comemoração de gols. Ou fazê-la somente em jogos do Palmeiras no Brasil para evitar problemas desnecessários. O atacante é fã do personagem Kong e vem imitando o protagonista do filme. Ocorre que os uruguaios do Liverpool entenderam a celebração como uma provocação e quase causa confusão no estádio Centenário, em Montevidéu. Alguns rivais partiram para cima do jovem atacante, que no fim, mostrou-se feliz com uma noite mágica, saiu ovacionado pela torcida rival, mas precisou dar explicações.

Na hora do gol de cabeça, o terceiro do Palmeiras, Endrick não teve dúvidas em imitar o gorila Kong. Ocorre que em tempos de combate ao racismo, muitos uruguaios pensaram que ele estava acusando a torcida de tê-lo ofendido. E os jogadores do Liverpool optaram por partir para a briga.

Graças aos companheiros, Endrick foi protegido, pediu desculpas às a arquibancadas, mas o técnico Abel Ferreira se viu obrigado a substituí-lo, evitando alguma agressão física no recomeço da partida. O Palmeiras tinha tranquilos 3 a 0, ainda anotou mais duas vezes, e o técnico fez o certo para proteger a joia.

“Estou feliz pelo gol e pela assistência (para Raphael Veiga)”, iniciou o atacante, no Paramount, antes de explicar a comemoração. “Talvez por ter sido ali do lado da torcida deles e não entenderam. Mas é um gesto que faço. Fiz também contra o Independiente (Del Valle) e falaram que foi uma comemoração bonita”, afirmou. “Só quero mostrar que gosto do filme do Kong.”

O atacante até brincou de como tentou se defender em campo. “Consegui falar em espanhol com eles (está se aprimorando para defender o Real Madrid e saber se comunicar no clube que se apresentará no meio do ano). O camisa 3 (zagueiro De Los Santos) entendeu, mas o 7 (media Lemos) não aceitou muito”, seguiu.

Apesar do pequeno desentendimento, Endrick viu que no fim tudo acabou solucionado. Ele deu sua camisa ao gandula uruguaio e ainda viu a torcida do Liverpool fazer coro com seu nome, provando que vem se tornando um ídolo também fora do Brasil.