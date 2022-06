Endrick brilha, e Palmeiras atropela Vasco na final da Copa do Brasil Sub-17

O Palmeiras não tomou conhecimento do Vasco na primeira partida da final da Copa do Brasil Sub-17, conquistou um expressiva goleada por 4 a 1 e se aproximou da conquista do título. Nesta terça-feira, no Allianz Parque, o time alviverde fez dois gols nos dois primeiros minutos de jogo e conseguiu uma boa vantagem para a partida de volta, no próximo domingo. Endrick, novamente, foi o grande destaque palmeirense ao marcar dois gols.

Assim que a bola começou a rolar, o time do Palmeiras já mostrou a que veio. A intensidade que marcou a campanha alviverde até aqui não ficou esquecida na partida de ida da final. No minuto inaugural, Figueiredo já deixou sua marca com um belo gol marcado após finalização na entrada da grande área.





Não houve tempo para comemoração. Na saída de bola, o Palmeiras criou nova oportunidade. Dessa vez, Endrick foi o responsável por balançar as redes no Allianz Parque. Com o placar favorável, o ritmo caiu um pouco, mas nada que impedisse os palestrinos de ficarem com o comando do jogo.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, a arbitragem assinalou um pênalti bastante discutível após a bola bater no braço do palmeirense Victor Reis dentro da área. GB converteu a penalidade e descontou o marcador para a equipe do Vasco. Com o placar mais próximo, o time cruz-maltino ganhou novo ânimo e equilibrou as ações.

O panorama seguia parelho no início do segundo tempo até que Thalys emendou um belíssimo chute, aos 24 minutos, e marcou um golaço para o Palmeiras, ampliando o placar. Mais tarde, aos 34, a arbitragem viu pênalti após Guga Maia obstruir a passagem da bola com o braço na grande área. Endrick foi o responsável pela cobrança e deu números finais ao jogo.

O Allianz Parque recebeu 3.349 torcedores nesta quarta-feira e contou com uma campanha de doação de agasalhos como ingresso para o jogo. A partida de volta acontece no domingo, às 11h, em São Januário. O Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença para ser campeão. Já o Vasco precisa vencer por três gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis e de quatro tentos para ficar com a taça.