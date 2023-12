Endrick arrisca tacadas de beisebol ao lado de jogador do Cleveland Cavaliers

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 22:57 Para compartilhar:

Endrick tem aproveitado a passagem pelos Estados Unidos para desfrutar de esportes que fazem muito sucesso no país. Depois de conhecer Jayson Tatum e acompanhar o jogo entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers pela NBA, o atacante do Palmeiras esteve ao lado de uma das estrelas da franquia de Ohio, nesta quarta-feira, para se arriscar no beisebol.

Em um compromisso comercial, Endrick rebateu algumas bolas no Boston Red Sox em parceria com o armador Darius Garland. O jogador do Palmeiras participou de um jantar com o atleta da NBA, familiares e estafe no Fenway Garden, centenário estádio e mais antigo da MLB – a liga de beisebol dos EUA -, que foi construído em 1912.

“Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar estar vivendo tudo isso. Conheci o Tatum em um dia, agora o Garland… São caras que eu via pela televisão, porque sou fã de NBA. E ainda pude, neste estádio, que é uma referência, arriscar jogar beisebol, algo que eu nunca tinha feito”, afirmou Endrick.

Endrick saiu do jantar com dois presentes especiais. O atacante ganhou uma camisa do Boston Red Sox com o número 9 estampado às costas e uma com o número 10 do Cleveland Cavaliers, autografada por Garland. O jovem também entregou uma camisa do Palmeiras ao jogador de basquete.

Esta quinta-feira será a despedida de Endrick de Boston, cidade de Massachusetts, onde fica sediada a New Balance, sua nova fornecedora de material esportivo. Aproveitando as férias, o atacante do Palmeiras embarca para a capital da Espanha, em seguida, para atender um convite de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, seu futuro clube. Lá, o atacante visitará as instalações do clube merengue.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias