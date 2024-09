Endrick anuncia que se casou com Gabriely Miranda: ‘O que Deus uniu, ninguém separa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 11:16 Para compartilhar:

Endrick e Gabriely Miranda anunciaram na manhã desta segunda-feira, 16, que se casaram. A novidade foi revela por meio de uma postagem no Instagram. O casal exibe a aliança em uma série de fotos em clima de romance.

+ Conheça Gabriely Miranda, atual namorada de Endrick

Na legenda da publicação, eles escreveram um trecho da Bíblia: “Mateus 19:6: “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa”. “Enfim, casados”, completaram.

Endrick é um dos atletas mais promissores do futebol brasileiro. Revelado pelo Palmeiras, ele foi vendido ao Real Madrid antes mesmo de completar 18 anos. Após atingir a maioridade, o jovem se transferiu para a Espanha, e faz parte do elenco principal do clube, sendo uma das opções ofensivas do técnico Carlo Ancelotti.

Confira a publicação abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)