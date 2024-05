Endless Ocean: novo jogo de Switch é um mergulho virtual sem passar de fase

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 23/05/2024 - 16:44 Para compartilhar:

Jogar é ter uma experiência. Só que no novo game Endless Ocean Luminous não é sobre passar de fase, mas apenas mergulhar, explorar e conhecer mais de 500 espécies marinhas, extintas, míticas e que vivem nas águas do mundo real.

O jogo, novidade para o console Nintendo Switch, é o terceiro da franquia que conta com outros dois para o antigo Wii.

Na imensidão do mar, você é um mergulhador e precisa registrar e coletar luzes de algumas criaturas para seguir desbravando. Você também recebe a companhia de uma inteligência artificial na qual auxilia nas tarefas e descreve informações sobre os animais – pena que o jogo não está em português.

Há um modo história (para salvar o Word Coral), um solo (livre), além do mergulho em companhia com outros jogadores online – até 30 amigos simultaneamente.

Para seguir na campanha, você deve registrar as criaturas e ir intercalando entre as opções de jogo. No online, os companheiros auxiliam bastante e é possível avançar mais rapidamente.

Quanto mais você explora, mais ganha moedas e consegue desbloquear opções de personalização de roupas de mergulho e gestos do seu mergulhador. Outro detalhe é que você encontra tesouros no fundo do mar e vai colecionado.

Jogabilidade

A jogabilidade é fácil e leve, com gráficos simples e bons para um Switch – uma das coisas mais sensacionais é ficar nadando com tubarões e arraias e lulas, principalmente com a tela toda limpa (ao apertar o botão menos).

Outra coisa bacana de se fazer é ficar tirando fotos das criaturas. Também é possível selecionar algumas para te acompanhar no mergulho.

A trilha sonora é gostosa, mas há alguns vazios e sem muita continuidade (um tempo parada e depois volta), o que pode tirar um pouco a imersão do jogador.

Veredicto

O jogo é para quem quer relaxar, curtir um mergulho virtual ou jogar em família (principalmente se você tiver uma criança em casa que gosta de animais). Se você quer desafio, passar de fase ou algo do tipo, escolha outro jogo.

Preço: R$ 249.00 (mídia digital)

Confira abaixo ao vídeo de divulgação:

O jogo Endless Ocean Luminous foi cedido pela Nintendo para review*