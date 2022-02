Enderson Moreira volta a falar sobre reforços e afirma: ‘No tempo certo, as contratações certas serão feitas’ Treinador respondeu sobre necessidade de reforços para o elenco do Botafogo

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, com destaque para os golaços de Matheus Nascimento, o treinador Enderson Moreira voltou a responder sobre a necessidade de reforçar o elenco do Botafogo e a expectativas pelas primeiras chegadas na gestão do clube com os investimentos do John Textor. Paciente, o técnico reforçou a confiança nos processos que estão sendo postos em prática.

– É uma coisa já conversada, já está determinado pelo John Textor qual o caminho. Estamos trabalhando e fazendo o que podemos fazer no momento, da melhor forma possível, e concentrados em ver esses jovens também. É um papel importante nesse momento e, na hora certa, as contratações certas serão feitas. Não no tempo da urgência, de fazer de qualquer forma, e sim da maneira equilibrada, como deve ser – afirmou Enderson, antes de completar:

– É claro que todo clube precisa de processos bem definidos de contratação. É isso que está construindo. Com esse processo, a tendência é de menos erros. É um momento de transição, no qual precisamos de paciência para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, buscando o maior nível de atletas. Isso é claro nas palavras do John Textor. Isso deixa o treinador tranquilo – finalizou.

