Enderson Moreira vê Cruzeiro ansioso na estreia, mas elogia reação rápida do time diante do Botafogo-SP O treinador celeste comemorou a estreia vencedora na Série B e viu um time aguerrido na primeira partida da competição

Foi uma vitória suada, tensa. Assim se pode definir a estreia estreia do Cruzeiro na Série B no duelo contra o Botafogo-SP, placar de 2 a 1 a favor da equipe mineira.

E, essa oscilação dentro do jogo com bons e maus momentos, é, na visão do técnico Enderson Moreira normal, e ressaltou que há necessidade de acertos, mas que também houve coisas boas na equipe.

– O jogo foi dentro daquilo que a gente sabe que vai ser a competição. O Botafogo é uma equipe muito competitiva, difícil de jogar contra. Claro que a gente teve momentos bons, coisas muito boas, e coisas que precisam ser acertadas. Acho que a postura da equipe, acima de tudo foi boa. Uma equipe que guerreou até o final. A gente sofreu um gol quando, normalmente, a gente acaba sentindo muito, acaba às vezes não conseguindo reagir, e o poder de reação foi fantástico, de tentar a jogada, de tentar buscar a vitória – disse o técnico que falou sobre a ansiedade dos jogadores na estreia, uma pressão a mais pelo Cruzeiro jogar a competição pela primeira vez em sua história.

– O que eu acho que aconteceu no primeiro tempo, principalmente, foi aquela ansiedade, que é natural e normal em estreias. Todo mundo tem chance na competição, todo mundo quer começar bem, tem responsabilidades a mais. A gente teve, talvez, um pouco de ansiedade. Acho que a gente criou boas situações, conquistou bons espaços e foi infeliz na última bola, de deixar o companheiro na cara do gol, de dar o passe entre linhas, de fazer a jogada por dentro, chegar com mais qualidade pelo lado. Esses detalhes faltaram. Aí no segundo tempo sai aquela ansiedade, os jogadores começaram a ter mais tranquilidade, e a gente conseguiu fazer um jogo melhor-explicou.

Enderson também ressaltou o poder de reação do time após sofrer o empate do Botafogo e como o time soube contornar a adversidade.

– O Welinton(que entrou no segundo tempo e deu o passe para o gol de Jean) tem essa capacidade de um contra um, é muito veloz. E a gente tem que ressaltar a tranquilidade dele de chegar no fundo, não cruzar a bola por cruzar. Olhou a entrada da área, viu que tinha um jogador nosso, o Jean, livre, conseguiu fazer o passe. E o Jean, com toda, com toda a sua tranquilidade, qualidade, experiência, conseguiu ser definidor, o que é muito importante para nós – disse.

Por fim, o comandante da Raposa viu pontos positivos no elenco, principalmente a dedicação dos jogadores em campo, algo que será vital para as pretensões da Raposa na Série B, com jogos que serão vencidos mais na raça do que na técnica.

– Acho que a equipe competiu muito, durante todo o jogo. Isso é importante falar. Foi uma equipe que correu, que disputou. A gente precisa desse lado competitivo. É uma competição que cobra isso de todos. As equipes são competitivas, se dedicam muito. Início de competição, está todo mundo com interesse de poder buscar essas quatro vagas na Série A de 2021- concluiu.

