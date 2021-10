Enderson Moreira lamenta derrota do Botafogo: ‘Estamos conscientes que sabemos jogar melhor’ Treinador lamentou a situação em que o Alvinegro se encontra e enalteceu o trabalho da diretoria do clube

O Botafogo perdeu de virada para o Avaí por 2 a 1, no Nilton Santos, pela 28º rodada da Série B. O técnico Enderson Moreira, que discutiu com a torcida durante o jogo, comentou sobre o desempenho da equipe que não conseguiu evitar a derrota em casa.

– Foi um jogo muito parelho, poucas oportunidade, muito jogado. Sabíamos que qualquer erro de um lado ou de outro podia ocasionar a derrota ou a vitória. Era um jogo de muito detalhe. Fizemos o gol e conseguimos controlar mais o jogo. Tivemos um lance de um cruzamento na área que acabou se tornado um gol e isso abateu um pouquinho, mas ainda tentamos e tivemos a infelicidade de sofrer o segundo gol, no momento que perdemos o controle do jogo. Todo mundo querendo acertar, querendo ganhar e acabou que a gente desguarneceu o sistema defensivo – disse o treinador.

O treinador falou sobre os próximos passos que o time precisa para buscar um bom resultado no jogo de sexta-feira, contra o CRB.

– É importante que a gente possa reavaliar algumas situações. Tem muitos jogadores com ótima capacidade, mas estão vivendo um momento diferente, então nem todo atleta vai conseguir entregar as 38 rodadas no mesmo nível de jogo. Então precisamos orientar, pensar, conversar para que esses atletas possam jogar em bom nível novamente e estamos muito conscientes que sabemos jogar melhor, de maneira mais propositiva e é o que vamos buscar – destacou Enderson.

Enderson Moreira também destacou o momento que o Botafogo vive enaltecendo quem trabalha internamente no clube.

– Eu lamento muito porque o torcedor não merece isso, as pessoas que trabalham hoje no clube, com certeza estão colhendo coisas que não foram plantadas por eles. Mas eles têm coragem de colocar essa camisa, esse escudo acima de tudo para que esse clube possa buscar um novo caminho. Fico feliz de poder contribuir para essas pessoas que estão se dedicando tanto – disse o técnico.

