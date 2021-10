Enderson Moreira agradece apoio da torcida do Botafogo: ‘Fizeram com que os atletas ganhassem confiança’ Após discutir com torcedores na derrota para o Avaí, comandante tentou fazer as pazes e exaltou o apoio. Ele também destacou que a equipe teve paciência para sair com a vitória

Com a força da torcida, o Botafogo venceu o CRB por 2 a 0 em um “confronto direto” na luta pelo acesso. O triunfo foi importante e recolocou o Alvinegro na vice-liderança da Série B com 51 pontos. Na coletiva de imprensa, o técnico Enderson Moreira exaltou a energia da torcida e disse que a equipe teve paciência e soube controlar o adversário.

– Eu acho que o torcedor foi fundamental porque a gente enfrentava um adversário também muito difícil. O CRB, assim como o Avaí, nos trouxe dificuldade também, mas eles incentivaram o tempo todo, fizeram com que os atletas ganhassem confiança mesmo em lances de erro. Sempre demonstraram muito carinho, e isso foi determinante para a gente ter tranquilidade para buscar o resultado contra uma grande equipe – disse, e emendou:

– É a equipe que mais conquistou pontos fora de casa (CRB). Queria fazer um agradecimento muito especial ao torcedor que esteve aqui e aos que mandaram energias positivas de alguma forma. A gente não quer que o torcedor deixe de criticar ou se manifestar. O que a gente quer nesse momento é que todos estejam juntos porque falta muito para a gente terminar essa jornada – exaltou, e acrescentou:

– A razão de o clube existir é o torcedor. Tudo é para e pelo torcedor. A gente sempre quer fazer coisas positivas, mas nem sempre sai da maneira que imagina. Queria agradecer de coração pelo apoio aos atletas, eles se sentiram abraçados. O fato de agradecer é para reconhecer o quanto foram importantes num momento tão importante da competição – agradeceu.

A equipe teve dificuldade no início da partida na construção das jogadas, mas com a expulsão do zagueiro Caetano, conseguiu abrir o placar e controlar as ações. Segundo o comandante, o time da estrela solitária teve paciência e soube enfrentar um adversário com menos um.

– Eu acho que a vitória é importante em todos os aspectos. Fizemos um bom jogo. Um jogo controlado. Soubemos jogar contra uma equipe que estava com um jogador a menos. E temos que falar que foi merecido, não foi o acaso. Uma jogada extremamente perigosa, que acertou um atleta e poderia ter machucado muito mais do que acabou machucando. Não há nenhum tipo de injustiça nisso. Houve uma imprudência do atleta e ele precisava ser penalizado. Foi um lance muito claro. – frisou, e completou:

– Soubemos jogar com isso. Claro que o adversário baixou mais as linhas. Tentou jogar em bolas paradas. Quase não demos chances para o CRB, que é uma grande equipe, que faz um grande trabalho. Mesmo com o 1 a 0 não paramos de jogar, tivemos paciência, giramos a bola e criamos oportunidades – finalizou.

