Enderson Moreira admite primeiro tempo ruim do Botafogo e faz elogios a Matheus Nascimento: ‘Maduro’ Em noite de Matheus Nascimento, autor dos dois gols, o time de Enderson Moreira venceu o Nova Iguaçu, no Nilton Santos, e assumiu a liderança da Taça Guanabara

Diante do Nova Iguaçu, lanterna do Carioca, o Botafogo encontrou dificuldades, mas venceu por 2 a 0, no Nilton Santos, graças a Matheus Nascimento, craque da partida e autor de dois golaços nesta segunda-feira. Após a partida, que levou o Alvinebro à liderança da Taça Guanabara, o técnico Enderson Moreira admitiu o desempenho abaixo do time, em especial na primeira etapa, e fez elogiou ao jovem atacante, de 17 anos, que vem ganhando espaço e confiança.

– Fizemos um jogo muito abaixo (no primeiro tempo) daquilo que temos condições e capacidade. No segundo tempo conseguimos entrar no jogo, criamos algumas situações e evitamos que o Nova Iguaçu tivesse tanto espaço como no primeiro tempo. Importante enaltecer a equipe adversária, muito bem treinada. Vimos que é uma equipe que tem uma pontuação que não condiz com aquilo que produz em campo – afirmou o treinador do Botafogo.

Na sequência, Enderson Moreira falou sobre a atuação e o atual momento de Matheus Nascimento. Aos 17 anos, o promissor atacante está integrado ao elenco profissional e fez sua quarta partida como titular no Carioca. Até hoje, o camisa 90 vinha tendo boas atuações e crescendo de rendimento, mas ainda não havia marcado gols na temporada. No Nilton Santos, fez logo dois golaços.

– É tratá-lo como sempre tratamos e como tratamos todo o grupo. Muito cuidado, conversando bastante, o deixando bem à vontade para fazer o seu jogo dentro das suas características. Falei com ele, no ano passado, que era importante ele parar com essa coisa de querer, às vezes, não enfrentar as dificuldades do profissional – afirmou Enderson, antes de complementar:

– Às vezes, tem um jogador vivendo um momento melhor, mas precisa competir, disputar essa posição. E falei muito que ele iniciaria esse ano, para que pudesse se concentrar aqui e não ter esse vínculo com a base. Já tinha demonstrado sua qualidade no Sub-20, no Sub-17, e antecipou uma fase na base e agora é o momento de poder consolidar no profissional. Temos trabalhado com muita tranquilidade porque ele é um menino muito maduro, muito educado, inteligente. Responde muito bem a tudo que falamos com ele.

Confira outras respostas de Enderson Moreira, técnico do Botafogo:

DIFICULDADES DIANTE DO LANTERNA DO CARIOCA



Assistimos outros jogos do Nova Iguaçu e tínhamos claro que a equipe produzia muito mais do que a pontuação apresentava. Um time muito rápido, de qualidade técnica e com um jogo apoiado qualificado. Seríamos que seria um desafio. O primeiro tempo foi muito ruim, muito abaixo do que conseguimos produzir. Fizemos um jogo limitado no primeiro tempo, com muitos erros. E chamamos a atenção dos atletas no intervalo. Somos sempre uma equipe que disputa, que compete, e melhoramos nesse aspecto, marcando com mais agressividade, encurtando o homem da bola e fechando o corredor central. Equilibramos as ações e, aos poucos, criamos boas situações de gol.



FORMAÇÃO COM RAÍ E UM CENTROAVANTE

Esperamos o equilíbrio. Não adianta ter uma equipe toda para a frente se não há um meio de campo competitivo ou que a bola fica pouco, sem controle da partida. Temos testados algumas possibilidades. Trabalhamos com o Matheus e o Erisson na frente. Hoje, senti que precisávamos com mais organização ofensiva e o Raí faz muito bem isso, faz boas escolhas. É muito jovem, fez seu terceiro jogo e tem muito a desenvolver, mas demonstra uma maturidade. Criamos várias situações, às vezes é preciso povoar o meio de campo com atletas de mais marcação e outras, como hoje, de colocar um jogador com maior controle de jogo.

