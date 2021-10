Enderson Moreira admite jogo abaixo do Botafogo mas enaltece empate: ‘Um ponto em confronto direto’ Técnico do Alvinegro destaca a importância da diferença de pontos para o quinto colocado da tabela da Série B

O Botafogo ficou no empate com o Goiás por 1 a 1, no Estádio da Serrinha, em jogo válido pela 32º rodada da Série B. Em coletiva, o técnico Enderson Moreira reconheceu a partida abaixo do nível que a equipe fez, mas diz que o empate foi importante se tratando em um confronto direto pelo acesso.

– Não fizemos um bom jogo. É importante que tenhamos consciência disso. Mas sabemos que esses atletas já fizeram outros jogos qualificados. Podemos enaltecer esse um ponto fora de casa em um confronto direto. Mais uma rodada em que conseguimos manter uma diferença para o quinto colocado.

– Se o resultado não é tão bom pra nós, é pior ainda para o Goiás. Não estamos satisfeitos, mas temos que entender que é importante fazer a avaliação que eu sempre tenho falado: Não é que perdeu ou empatou que está tudo errado, nem que ganhou e está tudo certo – comentou o treinador.

Enderson Moreira também analisou o desempenho do Botafogo contra o Goiás, que é um adversário forte dentro de sua casa.

– Jogar aqui contra o Goiás é difícil. Nosso primeiro tempo não foi bom. Temos que entender que às vezes as coisas não acontecem e o atleta não consegue fazer um jogo qualificado. Sofremos um gol muito cedo, e isso traz instabilidade. O empate rápido foi importante. Acho que nos últimos 30 minutos conseguimos fazer o jogo que era pra ter sido feito – disse o técnico.

Na rodada seguinte da Série B, o Botafogo enfrenta o Confiança, no Nilton Santos, na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro. Apesar de ocupar a penúltima colocação, a equipe sergipana vem de três vitórias consecutivas no campeonato. Enderson comentou sobre o confronto.

– Espero que a gente possa, na próxima partida, fazer um jogo qualificado. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe que vem de bons resultados e temos que estar bem preparados – falou Enderson Moreira.

