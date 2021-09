Enderson explica ‘oscilação técnica’ no Botafogo: ‘Estamos em um período sem tempo de treinamento’ Depois de empate com o Vitória, treinador afirma que tropeços são normais diante do período vivido na Série B do Brasileirão

O Botafogo não retorna para o Rio de Janeiro com três pontos na bagagem. O time ficou no zero com o Vitória na noite desta quarta-feira no Barradão, pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. Após o duelo, o treinador Enderson Moreira explicou que a competição está ficando cada vez mais difícil.

– Quando falo lá atrás que o que aconteceu com a gente era algo um pouquinho fora da curva não estava sendo pessimista. Sou realista. Realmente sei que numa competição de pontos corridos chega em uma fase que todos os jogos têm muita importância, o Vitória sabia que um resultado positivo hoje dava uma situação de sair da zona de rebaixamento – afirmou, em entrevista coletiva.

– Todos os jogos valem muito. É claro que temos que aproveitar as chances que tivemos, no começo do jogo tivemos algumas situações boas, podia ter caprichado um pouco. Foi um jogo difícil, o Vitória também teve chances. Acima de tudo, precisamos manter o foco justamente sabendo da dificuldade, vai ser assim até o final – completou.

O treinador lembrou do calendário cheio, o que dificulta para o time não ter treinamentos prolongados e para dificultar o nível da competição. O Botafogo, vale ressaltar, terá pouco tempo de descanso: já retorna aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Avaí, às 19h, no Estádio Nilton Santos.

– Estamos em um período que não tem tempo de treinamento, de nada. A gente só faz o trabalho de recuperação, os jogadores muitas vezes nem vêm a campo. É claro que assim vai ter uma oscilação técnica. Nós precisamos resgatar, mas não estamos diferentes de nenhuma equipe. O campeonato nessa fase se torna muito difícil porque as equipes têm muito o que perder. A gente precisa ter tranquilidade para buscar o resultado positivo contra o Avaí em casa – analisou.

